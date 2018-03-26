Німеччина висилає 4 російських дипломатів зв’язку зі справою Скрипаля

Німеччина висилає чотирьох російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього російського шпигуна у Великій Британії, повідомляють німецькі ЗМІ.

Крім того, у Білому домі повідомляють про вислання зі США «десятків» російських дипломатів.

Президент України Петро Порошенко оголосив про рішення видворити 13 російських дипломатів як частину спільної реакції країн світу на події з отруєнням на території Великої Британії родини Скрипалів.

Раніше 26 березня міністр оборони Великої Британії Ґевін Вільямсон заявив, що світ має єдину позицію з Лондоном з приводу отруєння колишнього офіцера ГРУ і подвійного агента. Кремль заперечував будь-яку причетність до отруєння Скрипаля та заявляв, що «Британія проводить антиросійську кампанію».

Екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною з серії «Новачок», яку розробили в Росії (СРСР). 66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку схожих санкцій також оголосив президент Франції.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала поновлення роботи генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.