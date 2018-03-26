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26 Березень 2018, Київ 17:36
Новини | Міжнародні

Німеччина висилає 4 російських дипломатів зв’язку зі справою Скрипаля

Біля місця, де знайшли непритомними екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію, Солсбері, Велика Британія

Німеччина висилає чотирьох російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього російського шпигуна у Великій Британії, повідомляють німецькі ЗМІ.

Крім того, у Білому домі повідомляють про вислання зі США «десятків» російських дипломатів.

Президент України Петро Порошенко оголосив про рішення видворити 13 російських дипломатів як частину спільної реакції країн світу на події з отруєнням на території Великої Британії родини Скрипалів.

Раніше 26 березня міністр оборони Великої Британії Ґевін Вільямсон заявив, що світ має єдину позицію з Лондоном з приводу отруєння колишнього офіцера ГРУ і подвійного агента. Кремль заперечував будь-яку причетність до отруєння Скрипаля та заявляв, що «Британія проводить антиросійську кампанію».

Екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною з серії «Новачок», яку розробили в Росії (СРСР). 66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

«Справа Скрипаля»: проти Росії – нова коаліція (відео)
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«Справа Скрипаля»: проти Росії – нова коаліція (відео)

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14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку схожих санкцій також оголосив президент Франції.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала поновлення роботи генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.

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