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26 Березень 2018, Київ 17:34
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Захід змінив своє ставлення до Росії й оголосив про висилку десятків російських дипломатів

Захід змінив своє ставлення до Росії й оголосив про висилку десятків російських дипломатів
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«Раніше Росія гралася з правилами: доведіть, що це ми. Тепер вже світ говорить Росії: доведіть, що це не ви. Щодо Росії з’явилася презумпція винуватості» – так у програмі «Ваша Свобода» дипломат, голова фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко прокоментував нинішній характер відносин між країнами Заходу і Росією. Україна, США, країни ЄС та інші 26 березня оголосили про висилку десятків російських дипломатів через отруєння в Британії колишнього подвійного шпигуна з Росії Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

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