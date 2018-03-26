Захід змінив своє ставлення до Росії й оголосив про висилку десятків російських дипломатів

«Раніше Росія гралася з правилами: доведіть, що це ми. Тепер вже світ говорить Росії: доведіть, що це не ви. Щодо Росії з’явилася презумпція винуватості» – так у програмі «Ваша Свобода» дипломат, голова фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко прокоментував нинішній характер відносин між країнами Заходу і Росією. Україна, США, країни ЄС та інші 26 березня оголосили про висилку десятків російських дипломатів через отруєння в Британії колишнього подвійного шпигуна з Росії Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.