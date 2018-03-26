Слідом за Британією російських дипломатів висилають 14 країн ЄС, США та Канада

Німеччина вишле 4 російських дипломатів. Таким чином вона долучилася до 13 інших країн ЄС, які вирішили вислати російьких дипломатів на знак солідарності з Великою Британією через «справу Скрипаля». На даний момент, за даними бельгійського щоденника Le Soir по чотирьох дипломатів вирішили вислати Німеччина, Польща та Франція, по трьох Литва та Чехія і по двох Данія, Нідерланди та Італія, по одному Фінляндія, Литва та Естонія.

Також бельгйський часопис повідомляє, що чотрьох російських дипаломатів вирішила вислати Канада.

З одного боку, це широкий дипломатичний жест солідарності з Британією, яка через «справу Скрипаля» вислала 23 росіян. З іншого, стверджують фахівці, таким чином, Захід намагається послабити мережу російських спецслужб, яка діє на теренах ЄС

Німецькі змі, зокрема, газета Bildt повідомляють про видворення 4 російських дипломатів.

Подібний крок, як стало відомо з американських змі, зробили й Сполучені Штати, вирішивши примусити покинути свою територію 60 осіб, що мають зв’язок до російських спецслужб, повідомило інше німецьке видання.

Російські посли у Варшаві, Вільнюсі та Ризі були викликані до місцевих Міністерств закордонних справ. Цей крок пов’язують із отруєнням у Великій Британії колишнього співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля та його доньки.

Не даючи жодних коментарів, російський посол в Польщі Сергій Андреєв, покидаючи будівлю міністерства, зауважив, що щодо його можливого видворення з Варшави, «інформація буде надана Міністерством закордонних справ Польщі».

«Засипаний» запитаннями журналістів, він лише запевнив, що має намір залишитися у Варшаві, ще «щонайменше, протягом найближчих тижнів», а щодо можливого подальшого перебування на території цієї країни інших російських дипломатів, він лише заявив: «Побачимо».

Третина російських дипломатів у Литві працюють на спецслужби Росії – звіт

Так само у столиці Литви, Вільнюсі до міністерства закордонних справ у понеділок зранку був викликаний російський посол Олександр Удальцов, про що повідомило агенство AFP, з посиланням на прес-секретара литовської дипломатичної служби, Расу Якілайтієне, яка відмовилася надавати з цього приводу будь-яку детальнішу інформацію.

Проте, дипломатичні джерела вказують, що російського посла викликали для того, аби поінформовати про висилання з Литви кількох російських дипломатів.

Третина російського дипломатичного персоналу в Литві пов’язана із розвідувальною службою

Цей крок збігся із оприлюдненням у понеділок звіту литовських служб безпеки, де вказано, що «третина російського дипломатичного персоналу в Литві пов’язана із розвідувальною службою».

Минулої п’ятниці протягом саміту ЄС у Брюсселі, низка країн ЄС висловили намір вислати зі своїх територій низку російських дипломатівз через отруєння колишнього російського полковиника ГРУ Сергія Скрипаля в Британії.

Зокрема, вислати «одного або декількох» російських дипломатів наприкінці минулого тижня обіцяла й Латвія. У зв’язку з цим було оголошено, що представника Росії, посла Євгена Лук’янова в понеділок також було викликано до Міністерства закордонних справ, про що повідомив речник цієї установи.

ЄС викликав на консультації свого представника в Росії Маркуса Едерера

На зустрічі в Брюсселі минулого тижня лідери держав і урядів Євросоюзу вирішили відкликати з Москви для консультацій посла Євросоюзу в Росії Маркуса Едерера. Про що саме ведуться консультації, та скільки часу європейський дипломат не повертатиметься до Росії, представники Європейської зовнішньополітичної служби повідомляти відмовляються. Водночас, речниця цієї євроустанови Майя Коціанчич, у понеділок прокоментувала, що «це був дуже винятковий крок, ухвалений на найвищому рівні. Консультації тривають, напередодні з паном Едерером їх провела голова європейського дипломатичного корпусу Федеріка Моґеріні».

«Було вирішено, що будуть зроблені й інші додаткові заходи, які координують між собою країни-члени. Це відбувається в рамках ЄС, але ці рішення ухвалюються скоординовано на національних рівнях», – додала Коціанчич.

Як повідомляли дипломатичні джерела, серед держав, які мають намір засвідчити те, що твердо перебувають на боці Лондона, є Німеччина, Франція, Ірландія, Нідерланди, Данія, Латвія, Литва, Естонія та Чехія.

Бельгія категорично відмовилася позбавити росіян акредитації в євроустановах

Характерно, що як стало відомо журналістам бельгійського часопису «Le Soir», протягом саміту ЄС наприкінці минулого тижня 27 держав-членів намагалися переконати Бельгію вислати частину російських дипломатів, які для роботи із євроустановами проходять обов’язкову акредитацію у Бельгії. Однак, як стало відомо, бельгійський прем’єр Шарль Мішель категорично від цього відмовився.

Двадцять сім держав ЄС вимагали від Бельгії відіграти у цьому центральну роль, однак у відповідь почули: «У жодному разі»

«Ця історія, яку повинні були зберігати в секреті, стала відома нашому часописові, – пише газета. – На тлі отруєння в колишньго російського агента Сергія Скрипаля у Солсбері, дипломатичні реакції щодо Росії з боку ЄС стали значно жорсткішими. Двадцять сім держав ЄС вимагали від Бельгії відіграти у цьому центральну роль, однак у відповідь почули: «У жодному разі», – пише видання.

Серед інших країн, які, зберігаючи з Москвою тісні зв’язки, не виявляли особливого ентузіазму до акції видворення російських дипломатів, – Австрія, Болгарія, Греція, Угорщина та Іспанія.

Як було анонсовано на саміті ЄС напикінці минулого тижня, низка країн-членів ЄС повідомили, що розглядатимуть можливість висилання російських дипломатів.

Загалом, цей широкий та безпрецедентний дипломатичний жест солідарності держав Заходу із Великою Британією експерти розглядають, як одну з найзначніших дипломатичних перемог прем’єр-міністра Терези Мей. Особливо 26 березня на це буде звернена увага, під час загальних дебатів щодо відносин Британія – Росія, які мають провести британські парламентарі.

Україна приєдналася до акції видворення росіян

Україна висилає з країни 13 російських дипломатів у зв’язку з отруєнням російського екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля в британському Солсбері. Про це йдеться в заяві президента України Петра Порошенка.

«У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія) Україна у дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, та в координації з країнами ЄС, ухвалила рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів із тих небагатьох, які залишилися. Бо, як відомо, наші дипломатичні стосунки з РФ де-факто заморожені», – наголосив голова держави. Порошенко зазначає, що Росія вкотре підтвердила своє зневажливе ставлення не лише до суверенітету незалежних держав, а й до цінності людського життя.

Наступний крок – збільшення ціни для Москви за вчинені міжнародні злочини, включно через посилення персональних, фінансових та економічних санкцій

«Україна відчуває це щодня в окупованому українському Криму та на Донбасі. Тому, як ніколи важливо не обмежуватися символічними жестами. Наступний крок – збільшення ціни для Москви за вчинені міжнародні злочини, включно через посилення персональних, фінансових та економічних санкцій», – додав президент.

Порошенко наголосив, що спільна відповідь Кремлю і надалі має бути рішучою та жорсткою для недопущення нових людських трагедій та забезпечення поваги до норм міжнародного права.