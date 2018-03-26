Білий дім ще може запобігти «негативним наслідкам» через справу Скрипаля – російське посольство

Посольство Росії у США заявило, що Вашингтон ще може запобігти негативним наслідкам через справу про отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля, яку російські дипломати називають «фейк-історією».

«Білий дім ще може запобігти негативним наслідкам цієї фейк-історії для того невеликого позитиву, який залишився в російсько-американських відносинах. Відносини Росії і США – більш багатогранні. Від них залежить стратегічна стабільність у всьому світі. Вони не повинні бути заручником подібних явно зрежисованих сюжетів», – йдеться в повідомленні посольства Росії в США на сторінці у Facebook.

Російські дипломати називають звинувачення «абсурдом» і що немає жодного доказу, що за отруєнням Скрипаля і його дочки стоїть Москва.

«Ми вже неодноразово доводили, що на будь-які випади відповімо тією ж монетою. Будь-які поради «покарати Росію» – пропозиції завдати щонайменше шкоди самим собі», – заявили в російському посольсві.

У Білому домі поки не коментували такі заяви Москви. Однак цими вихідними у західних ЗМІ з’явилось повідомлення, що якраз у понеділок президент США Дональд Трамп може оголосити про висилку десятків російських дипломатів у відповідь на отруєння Скрипаля в Британії.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були госпіталізовані 4 березня в британському місті Солсбері. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок», що Москва заперечує.