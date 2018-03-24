Bloomberg: Трамп у понеділок може вислати зі США російських дипломатів

Сполучені Штати найближчого понеділка можуть оголосити рішення про видворення декількох десятків російських дипломатів на знак солідарності з Великобританією у зв’язку зі справою про отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Як повідомило 24 березня агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела, президент США Дональд Трамп погодився зі своїми радниками, які запропонували йому вислати дипломатів.

Згідно з повідомленням, можливі кроки Вашингтона щодо реакції на справу Скрипаля Дональд Трамп обговорював напередодні на нараді за участю посла США в Росії Джона Гантсмана, міністрів фінансів, торгівлі, юстиції та оборони, а також представників спецслужб.

США вже висилали велику групу російських дипломатів в грудні 2016 року, за часів президентства Барака Обами. Тоді причиною такого кроку було втручання російських хакерів у вибори президента США. Через декілька місяців Москва також зажадала від США істотно скоротити штат своєї дипломатичної місії в Росії.