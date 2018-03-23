Голова МЗС Франції про можливість висилки російських дипломатів: «побачите»

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявляє, що Франція відреагує на ймовірну причетність Росії до отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському Солсбері.

«Почекайте, з часом буде, побачите», – заявив Ле Дріан 23 березня в Києві, відповідаючи на питання, чи планує Франція висилати російських дипломатів, чи відкликати свого посла з Москви.

Британія вже вислала 23 російських дипломатів і призупинила контакти на високому рівні з Москвою через інцидент зі Скрипалем. Росія, яка неодноразово заперечувала причетність до отруєнь, заявила, що також висилає британських дипломатів.

Лідери ЄС також вирішили відкликати посла Євросоюзу в Росії.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були госпіталізовані 4 березня. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 22 березня суддя Дейвід Вільямс, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові Скрипалів, заявив, що може йтися про пошкодження мозку в обох через отруєння.

Водночас поліцейського, який теж постраждав від контакту з хімічною речовиною, вже виписали з лікарні.