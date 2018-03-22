Справа отруєння Скрипаля: прем’єр Мей каже, що Росія не поважає кордонів

Британський прем’єр Тереза Мей на саміті ЄС в Брюсселі планує сказати іншим європейським лідерам, що вони мають об’єднатися для протидії загрозі з боку Росії, яка «не поважає кордонів». Мей також заявила у Брюсселі, що отруєння колишнього російського шпигуна в південному англійському місті Солсбері було «частиною почерку російської агресії проти Європи».

Прем’єр-міністр Тереза Мей хоче заручитися підтримкою лідерів інших країн ЄС у засудженні Росії за ймовірну причетність до отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки за допомогою небезпечної нервово-паралітичної речовини.

За повідомленнями ЗМІ, які посилаються на британських дипломатів, прохання Мей щодо заяви-засудження, яка б, однак, не дотягувала до заклику про нові санкції, може наштовхнутися не певний опір кількох країн-членів ЄС, відносно приязних до Росії.

«Ми не хочемо конфронтації чи зміни режиму, – сказало чільне урядове джерело журналістам у Лондоні на умовах анонімності. – Але Британія хоче, щоб інші лідери ЄС визнали, що Росія є стратегічним ворогом, а не стратегічним партнером».

Британія звинувачує Росію у використанні військової нервово-паралітичної речовини, відомої як «Новачок», проти Скрипалів – це перше відоме наступальному використанні хімічної речовини в Європі з часів Другої світової війни. Британія вислала 23 російських дипломатів, яких вона вважала шпигунами, і зупинила всі контакти на високому рівні з Москвою.

Росія неодноразово заперечувала причетність до отруєння 66-річного Сергія Скрипаля та його 33-річної дочки Юлії. Москва у відповідь наказала 23 британським дипломатам залишити Росію і зупинила роботу Британської ради в Росії, яка поглиблює культурні зв’язки між країнами.

На тлі гарячої словесної перепалки між Лондоном та Москвою російський посол у Британії Олександр Яковенко сказав 22 березня, що його країна «не може вірити на слово» Британії, і звинуватив британських представників у покладанні вини на Росію за отруєння «без будь-яких доказів».

Ми не отримали жодного гідного довіри пояснення, чому нервово-паралітична речовина, вироблена в Росії, була використана на британській землі

21 березня в Москві було проведено брифінг для іноземних послів, під час якого було заявлено, що то Британія або США могли мати причетність до отруєння. Британський посол не прийшов не цей захід, а посольство Британії в Москві звинуватило Росію в поширенні «брехні та дезінформації», додавши: «Ми не отримали жодного гідного довіри пояснення, чому нервово-паралітична речовина, вироблена в Росії, була використана на британській землі».

Прем’єр Мей сказала у Брюсселі, що «Росія вдалася до нахабного та безрозсудного нападу» проти Британії.

Чітко ясно, що російська загроза не поважає кордонів

«Чітко ясно, що російська загроза не поважає кордонів, і, справді, інцидент в Солсбері є почерком російської агресії проти Європи та її близьких сусідів, від західних Балкан до Близького Сходу», – додала голова британського уряду.

Солідарність із Британією

А координатор європейської дипломатії Федеріка Моґеріні сказала журналістам, що ЄС має висловити «найпотужнішу солідарність» із Британією, і такою ознакою може стали «єдність, єдність і єдність».

В телефонній розмові 21 березня між президентом США Дональдом Трампом та його французьким колегою Емманюелем Макроном, за повідомленням Білого дому, була ще раз «виловлена солідарність» з Британією і «погоджено щодо потреби вдатися до дій, щоб притягнути Росію до відповідальності».

У Парижі Макрон заявив, що напад у Солсбері «не може залишатися без відповіді», але не подав подробиць.

Ми не можемо відкинути свідчення лише тому, що ми не хочемо називати Росію

Німецький канцлер Анґела Меркель теж наголосила на солідарності Німеччини з Британією у промові перед депутатами в Берліні 21 березня. Вона сказала, що «багато свідчень вказують на Росію, і відтак є потреба у відкритості з боку Росії, щоб вона дала відповіді на підозри».

Меркель додала: «Я б була рада, якби мені не довелося назвати Росію у цьому випадку, але ми не можемо відкинути свідчення лише тому, що ми не хочемо називати Росію».

Ясно, що ми маємо покращити нашу готовність до майбутніх нападів

А президент Європейської ради Дональд Туск, як виглядало, теж солідаризувався з Британією, заявивши: «Ясно, що ми маємо покращити нашу готовність до майбутніх нападів».

У Кремлі між тим засудили заяву міністра закордонних справ Великої Британії Боріса Джонсона, в якій він порівняв президента Росії Володимира Путіна з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером, і назвали її «огидною і образливою».

«Це абсолютно огидна заява. Вона не личить міністрові закордонних справ країни, будь-якої країни. Безсумнівно, вона є образливою і неприпустимою», – сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Напередодні міністр закордонних справ Британії погодився з парламентарями, що Володимир Путін використає Чемпіонат світу з футболу в Росії так само, як Адольф Гітлер використовував Олімпійські ігри 1936 року в Берліні для зміцнення іміджу країни. Заява пролунала на засіданні парламенту, де обговорювали питання участі Великої Британії в змаганнях в Росії.

Під час свого виступу Джонсон зазначив, що Путін поводиться агресивно і не зважає на думку міжнародних партнерів. Міністр сказав, що Лондон зажадав від Москви забезпечити безпеку британських уболівальників. При цьому, за словами Джонсона, влада країни активно відмовляє людей від поїздки в Росію.

Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, коментуючи виступ Джонсона, зазначила, що будь-які такі паралелі «неприйнятні в принципі і не гідні голови дипломатичного відомства європейської держави».

Джонсон заявив 21 березня, що, незважаючи на нинішні проблеми у відносинах з Росією, з нею треба тримати канали зв’язку.

Наша суперечка категорично не з російським народом. Наша суперечка не з росіянами. Вона з Кремлем Путіна

«Ми прагнутимемо, якщо це буде можливо, далі продовжувати спілкування, далі простягати руку дружби російському народові, бо наша суперечка категорично не з ним. Наша суперечка не з росіянами. Вона з Кремлем Путіна», – сказав Боріс Джонсон 21 березня.

Сергій Скрипаль та його дочка Юлія, яка прибула з Москви третього березня, були знайдені в непритомному стані на лавці в англійському місті Солсбері наступного дня. Вони й далі перебувають у шпиталі без тями.

Скрипаль є колишнім російським військовим розвідником, якого Москва засудила за зраду в 2006 році після того, як суд постановив, що він передавав дані про російських агентів британській розвідувальній службі МІ-6.

Він був одним з чотирьох ув’язнених в Росії, кого звільнили в 2010 році в обмін на десятьох російських агентів, яких викрили у США – це був один з найбільших обмінів з часу Холодної війни.