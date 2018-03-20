Вислані через отруєння Скрипалів російські дипломати залишають Британію

Рейсом до Москви 20 березня вилітають із Лондона російські дипломати, рішення про видворення яких британський уряд ухвалив через отруєння в Солсбері російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки.

Цього ж дня Рада національної безпеки Великої Британії планує обговорити можливі нові заходи проти Росії через цей інцидент. 19 березня солідарність із Британією висловили партнери по ЄС і НАТО. Вони засудили напад із застосуванням нервово-паралітичної речовини, розробленої російськими військовими.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після зустрічі у Варшаві 19 березня наголосили на важливості спільної європейської відповіді на події у Великій Британії.

«Європейський союз має забезпечити чітку реакцію, а не просто символічну. Російський агресор повинен знати, що він не може дозволити собі атакувати члена НАТО», – сказав польський прем’єр.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 19 березня, що союзники по НАТО «єдині в засудженні цього нападу», який він назвав «неприйнятним порушення міжнародних норм і правил».

Екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.

18 березня президент Росії Володимир Путін заперечив причетність його країни до отруєння Сергія Скрипаля і його дочки.