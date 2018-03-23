Кремль «шкодує» через рішення ЄС відкликати посла з Москви для консультацій

Кремль «шкодує» через рішення Європейського союзу відкликати свого посла в Росії Маркуса Едерера для консультацій у зв’язку з отруєнням нервово-паралітичним речовиною у Великій Британії російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочки, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Звичайно ж, ми шкодуємо через це, що знову, вживаючи формулювання «з великою долею ймовірності», ухвалюються такі рішення й будуються судження такого роду. Ми з цим не згодні. Ще раз повторюємо, що Росія абсолютно однозначно не має ніякого стосунку до «справи Скрипалів», – сказав Пєсков.

Лідери ЄС ухвалили рішення відкликати посла після зустрічі на високому рівні в Брюсселі. Перед цим європейські лідери заявили, що вважають «дуже ймовірною» відповідальність Росії за замах на вбивство Скрипаля.

Водночас прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте уточнив, що це символічний жест підтримки Лондона в конфлікті з Москвою. Це рішення він назвав «заходом», а не «санкцією», уточнивши, що дипломат не остаточно відкликаний з російської столиці, а на один місяць.

У заяві ЄС йдеться, що «абсолютно неприйнятно» для держави використовувати «отруйні хімічні речовини в якості зброї за будь-яких обставин». Блок «координуватиме свої дії в світлі відповідей, наданих російською владою», вказано в заяві лідерів ЄС.

Британія вже вислала 23 російських дипломати і призупинила контакти на високому рівні з Москвою через інцидент зі Скрипалем. Росія, яка неодноразово заперечувала будь-яку причетність до отруєнь, заявила, що відповість вигнанням британських дипломатів.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були госпіталізовані 4 березня. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 22 березня суддя Дейвід Вільямс, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові Скрипалів заявив, що може йтися про пошкодження мозку в обох через отруєння. Він заявив, що наразі невідомо, до якого ступеня може бути пошкоджена розумова здатність Скрипалів. Водночас поліцейського, який теж постраждав від контакту з хімічною речовиною, вже виписали з лікарні.