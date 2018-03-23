Євросоюз відкликає свого посла з Росії у зв’язку зі справою Скрипаля

Лідери країн Європейського союзу вирішили відкликати посла ЄС в Росії Маркуса Едерера для консультацій у зв’язку з отруєнням нервово-паралітичним речовиною у Великобританії російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочки. Такої згоди дійшли лідери ЄС після зустрічі на високому рівні в Брюсселі 22 березня.

Раніше європейські лідери заявили, що вважають «дуже ймовірною» відповідальність Росії за замах на вбивство Скрипаля.

Водночас прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте уточнив, що це символічний жест підтримки Лондона в конфлікті з Москвою. Це рішення він назвав «заходом», а не «санкцією», уточнивши, що дипломат не остаточно відкликаний з російської столиці, а на один місяць.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у зв’язку зі справою Скрипаля заявила можливі нові заходи щодо Росії. Президент Литви Даля Ґрібаускайте сказала, що готова вигнати російських шпигунів зі своєї країни. Інші країни Балтії і Польща заявили, що також розглядають питання про вжиття заходів щодо Росії.

У заяві ЄС йдеться, що «абсолютно неприйнятно» для держави використовувати «отруйні хімічні речовини в якості зброї за будь-яких обставин». Блок «координуватиме свої дії в світлі відповідей, наданих російською владою», вказано в заяві лідерів ЄС.

Водночас деякі лідери ЄС висловили бажання підтримувати добрі відносини з Москвою.

Новий прем’єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні висловився за «конструктивний діалог» з Москвою.

Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас висловив сумніви з приводу відповідальності Росії за отруєння. За його словами, ЄС повинен висловити солідарність з Великобританією, але також має бути «дуже відповідальним», коли мова йде про звинувачення на адресу якоїсь країни.

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер наголосив, що важливо підтримувати канали зв’язку з Москвою.

«Не відмовляючись від наших цінностей і принципів, ми повинні спілкуватися з нашими безпосередніми сусідами в Європі», – сказав він.

Британія вже вислала 23 російських дипломати і призупинила контакти на високому рівні з Москвою через інцидент зі Скрипалем. Росія, яка неодноразово заперечувала будь-яку причетність до отруєнь, заявила, що відповість вигнанням британських дипломатів.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були госпіталізовані 4 березня. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 22 березня суддя Дейвід Вільямс, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові Скрипалів заявив, що може йтися про пошкодження мозку в обох через отруєння. Він заявив, що наразі невідомо, до якого ступеня може бути пошкоджена розумова здатність Скрипалів. Водночас поліцейського, який теж постраждав від контакту з хімічною речовиною, вже виписали з лікарні.