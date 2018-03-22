Мей проситиме ЄС спільно засудити Росію через отруєння Скрипаля

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей 22 березня звернеться до інших лідерів Європейського союзу приєднатися до Лондона в засудженні Росії, яку в Британії звинувачують в отруєнні колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії.

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на британських посадовців, прохання Мей про сувору заяву, але без заклику до нових санкцій проти Росії, може зіткнутися з запереченнями з боку союзників Москви в ЄС. Рішення Євросоюз може ухвалювати лише одноголосним голосуванням представників усіх членів.

«Ми не прагнемо конфронтації чи зміни режиму», – заявив представник уряду Британії журналістам у Лондоні. Водночас, за його словами, Британія хоче, щоб інші члени ЄС визнали, що «Росія є стратегічним ворогом, а не стратегічним партнером».

В офісі Мей повідомили, що вона планує сказати партнерам в ЄС, що перемогти вони можуть «лише в єдності» і що, попри певні суперечки через рішення Лондона вийти з Євросоюзу, «як представник європейської демократії Об’єднане Королівство стоятиме пліч-опліч з ЄС і НАТО, щоб відповісти на ці загрози разом».

«Інцидент у Солсбері демонструє загрозу, яку становлять російські мережі для нашої національної безпеки. Російська загроза не поважає кордонів, тому всі під загрозою», – сказав речник Мей.

Тереза Мей раніше звинуватила Росію у використанні нервово-паралітичної речовини «Новачок» проти Скрипалів. Це перше використання такого токсину в Європі після Другої світової війни. Велика Британія вже вислала 23 російських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

Росія неодноразово відкидала звинувачення Британії. У відповідь Москва оголосила про вислання 23 британських дипломатів і закриття Британської ради в Росії.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.