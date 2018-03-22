Заперечуй і спотворюй: хронологія змін позиції Росії щодо отруєння Скрипаля

Tony Wesolowsky

«Настоящее время»

Від моменту отруєння російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки 4 березня в Англії російські представники були наполегливими в одному: Москва цього не робила. З іншого боку, вони подали мішанину теорій, ухилянь та заперечень, аби відповісти на британські звинувачення, що нервово-паралітична речовина радянської доби, ймовірно, була використана для отруєння Скрипаля та його дочки.

Сергій Скрипаль є колишнім офіцером російської військової розвідки, який видав багатьох російських агентів Британії. Він та його дочка продовжують боротися за життя після того, як їх знайшли непритомними на лавці в південному англійському місті Солсбері 4 березня.

Британська влада встановила, що речовина, використана при отруєнні, була однією з групи нервово-паралітичних речовин «Новачок», які розроблялись радянськими військовими в 1970–80-х роках.

Британський міністр закордонних справ Боріс Джонсон сказав 19 березня, що Москва «нікого не обдурить» своїми «все більш абсурдними» запереченнями причетності до використання нервово-паралітичного засобу на британській землі.

Промовляючи до журналістів перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі, Джонсон сказав, що влада президента Росії Володимира Путіна намагається «приховати голку правди в скирті брехні та окозамилювання».

Ось хронологія деяких із заяв російських представників, що стосуються справи отруєння Скрипаля.

13 березня. Занадто рано говорити, яка отрута була використана

«Справа викликає такий поспіх, настільки швидко було визначено, що це саме ця речовина. Але найголовніше, що виробляли її нібито в Росії. Точно за тиждень цього неможливо визначити, і взагалі це неможлива історія», – сказав Андрій Луговий, колишній охоронець у КДБ, який пізніше став членом російського парламенту, в інтерв’ю агенції «РИА Новости».

Луговий, який є членом Ліберально-демократичної партії Росії, а також Дмитро Ковтун були визнані винними британським розслідуванням у вбивстві колишнього агента КДБ Олександра Литвиненка, який помер 2006 року після того, як випив зеленого чаю, в який підмішали радіоактивний і високо отруйний полоній-210.

13 березня. «Новачок» зберігався в Україні

«Український зв’язок» з отруєнням Скрипаля озвучив Микола Ковальов, депутат Держдуми від провладної «Єдиної Росії» і колишній директор Федеральної служби безпеки Росії (1996–98 роки).

«З урахуванням того, що зберігалось це все (речовини класу «Новачок») на території республік колишнього Радянського Союзу, то тут, вибачте, не виключений і український слід», – сказав Ковальов агенції «РИА Новости».

13 березня. «Новачок» могли ще десь виготовити

Військовий експерт Віктор Мураховський сказав, що нервово-паралітичні речовини групи «Новачок» могли бути виготовлені в будь-якій нормально облаштованій хімічній лабораторії у світі. Чому? Мураховський стверджує, що основні формули для виготовлення «Новачка» були оприлюднені Вілом Мірзаяновим, хіміком, який працював понад 25 років над радянською програмою виготовлення хімічної зброї. Мірзаянов стверджував, що Москва розробила низку нових і надзвичайно ефективних нервово-паралітичних речовин «третього покоління» за секретною програмою під кодовою назвою «Фоліант».

«Він оприлюднив у своїй книжці формулу прекурсорів цієї речовини. Прекурсори – це речовини, при з’єднування яких виникає сама бойова отруйна речовина», – сказав Мураховський.

13 березня. Російська хімічна зброя знищена

«На цей час у Росії знищено 100 відсотків наявних запасів хімічної зброї, що було зафіксовано інспекторами міжнародної Організації із заборони хімічної зброї, які постійно перебували на об’єктах для знищення хімічної зброї», – сказало неназване джерело в російському Міністерстві промисловості і торгівлі агенції «РИА Новости».

14 березня. Росія знищила всю хімічну зброю радянських часів

«У нас знищена вся хімічна зброя без винятку, яка була ще створена в Радянському Союзі», – заявив міністр промисловості і торгівлі Росії Денис Мантуров.

14 березня. Росія каже, що Конвенція про заборону хімічної зброї потребує посилення

«Мінпромторг Росії послідовно виступає за точне виконання положень Конвенції всіма державами-учасницями і готовий спільно працювати з Великою Британією та ОЗХЗ», – заявив представник міністерства.

Мірзаянов пояснив в інтерв’ю телеканалові «Настоящее время», проектові Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», чому Росія підтримує суворе дотримання Конвенції про заборону хімічної зброї.

«ОЗХЗ в рамках цієї Конвенції може працювати лише з речовинами, які є в переліку заборонених. «Новачка» в цьому списку немає, і, отже, штаб-квартира цієї організації не має методик розпізнавання цього препарата», – сказав він.

14 березня. Лондон використовує справу Скрипаля для відвернення уваги від педофільного скандалу

Колумніст «РИА Новости» звинуватив прем’єр-міністра Британії Терезу Мей у використанні скандалу з отруєнням Скрипаля і покладанням вини на Росію для відвернення уваги громадськості від скандалу з сексуальними зловживаннями дітьми в місті Телфорді, де викрили мережу педофілів.

«У даному разі не має особливого значення чи Скрипалів спеціально отруїли заради подальшої медіа-кампанії, чи вони просто «підвернулись під руку». Ті, хто нині пропонує «хоч якось піти назустріч Великій Британії», і дуже бояться, «як би не довести до війни», повинні зрозуміти, що, найімовірніше, наші британські опоненти керуються внутрішньополітичною логікою, а скандал, незалежно від дій Росії, буде тривати рівно стільки, скільки потрібно урядові Терези Мей для вирішення своїх внутрішніх проблем», – написавколумніст «РИА Новости» Іван Данилов.

​15 березня. «Новачок» був виготовлений іншими країнами, зберігався в балтійських державах

У Росії не проводилось ніяких науково-дослідних робіт із речовинами під назвою «Новачок», заявив представник Росії в ОБСЄ Олександр Лукашевич під час зустрічі постійної ради ОБСЄ.

«Пару слів про токсичні речовини, які нібито фігурують у цій історії. Після того, як хімічна зброя була знищена в Російській Федерації (це було підтверджено ОЗХЗ у 2017 році), її розробка тривала в самій Великій Британії, а також у США, Чехії і Швеції. З розпадом Радянського Союзу лабораторії для виробництва отруйних речовин згаданої категорії залишились у цілій низці інших держав, включно з країнами Балтії», – сказав Лукашевич.

16 березня. «Новачок» має зарізкий запах, щоб залишатися непомітним

Для «Новачка» характерний різкий запах, що робить майже неможливим транспортування його у валізі без того, щоб це не помітили, як то стверджують британські ЗМІ, заявив Ігор Нікулін, колишній член комісії ООН із біологічної зброї.

«Я думаю, що це мало ймовірно, тому що цю речовину, на відміну від того ж таки газу «зарин», важкою використати непомітно. Вона має різкий і неприємний запах. «Зарин» не має кольору, не має запаху, його можна застосувати непомітно. А ось цю речовину («Новачок») непомітно застосувати не можна», – сказав Нікулін.

17 березня. «Новачок»? Ніколи його не було в Росії

У Росії ніяких досліджень щодо хімічної зброї під кодовою назвою «Новачок» не проводилось, заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

«Ніколи ні на території СРСР, ні в часи Радянського Союзу, ні в часи Російської Федерації, ні на території Росії не було досліджень, які мали б пряму чи кодову назву «Новачок», – сказала Захарова, яку процитувала агенція «ТАСС».

Захарова додала, що назва «Новачок» використовується лише на Заході. Захарова заявила, що Лондон використав слово Новачок» для того, аби наголосити на зв’язку між отруєнням агента та Росією.

17 березня. Велика Британія, Швеція, Словаччина, Чехія можуть виробляти «Новачок»

Захарова перерахувала низку країн, які російське МЗС вважає можливими виробниками «Новачка».

«Велика Британія, Словаччина, Чехія і Швеція… Із приводу США теж треба ставити питання», – сказала Захарова.

18 березня. Спосіб і час отруєння виключає участь Росії

Президент Росії Володимир Путін у своїх перших коментарях щодо отруєння сказав, що Росія «не має таких засобів», про який каже Британія, використаних при нападі на Скрипаля та його дочку. Повторюючи лінію, що її озвучували інші, Путін сказав, що якби Скрипаль та його дочка стали об’єктом нападу із застосуванням нервово-паралічної речовини військового зразка, вони б померли на місці.

Путін також сказав, що час нападу дає знати, що Росії не було сенсу цього робити.

«Це нісенітниця, маячня, нонсенс, щоб хтось у Росії дозволив собі такий вибрик напередодні президентських виборів і чемпіонату світу з футболу», – сказав Путін, додавши, що «ми всю нашу хімічну зброю знищили».

19 березня. В Росії немає «Новачка»

Рада Європейського союзу вимагає від Росії надати ОЗХЗ всю інформацію про програму хімічної зброї «Новачок». У відповідь російське МЗС каже, що немає що надавати.

«Рада ЄС ігнорує той факт, що вся хімічна зброя Росії була знищена. Це підтверджено ОЗХЗ у 2017 році. Чи слід це розцінювати як недовіру ЄС і Великої Британії до цієї профільної міжнародної організації? «Надавати», як від нас того вимагає ЄС, абсолютно нічого – ніякі отруйні речовини «Новачок» у Росії не виробляються і не зберігаються», – сказало МЗС Росії в заяві, що її процитували державні ЗМІ.

20 березня. Швеція, Чехія можуть виробляти «Новачок»

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков знову називає Чехію та Швецію як можливі джерела «Новачка» після того, як ті країни викликали російських послів для пояснень після попередніх звинувачень.

«Не випадково Росія говорила про те, що можливості для роботи з такими речовинами мають, крім Великої Британії, також і США, також Швеція, також Чехія. Нам відомо про те, наскільки бурхливу реакцію ці наші заяви викликають у згаданих країнах. Але буря у плані реакції ніяким чином не скасовує того факту, що ці країни, наскільки ми знаємо, мають можливість займатися такими дослідженнями, розробляти такі речі і їх синтезувати», – сказав Рябков.

20 березня. Стаття про «Новачок» відредагована

Російський вчений Леонід Рінк дає інтерв’ю агенції «РИА Новости». Він каже, що допомагав створювати нервово-паралітичні речовини серії «Новачок». Але пізніше статтю підкорегували.

У першій версії інтерв’ю Рінк cказав: «До речі, «Новачок» – не речовина. Це ціла система застосування хімічної зброї. Узята в СРСР на озброєння система мала назву «Новачок-5». Без цифр назва не використовувалась».

Текст пізніше підправили.

В новішій версії слова Рінка наведені вже так: «До речі, в Радянському Союзі і Росії не існувало програми створення хімічної зброї, яка називалась «Новачок». Програми розробки хімічних боєприпасів були, але не з такою назвою. Після того, як якась програма завершувалась, її передавали військовим, і вже ті давали назву. Вони могли дати будь-яку. Серед інших, був і реєстр зі словом «Новачок». У ньому різні бойові системи з різними формулами і різним механізмом дії йшли під номерами, наприклад, «Новачок-1», «Новачок-2», «Новачок-3». Тобто не було такої окремо взятої речовини «Новачок» і немає. Як не було і проекту розробок із такою назвою. Це радше система кодування і реєстрації. Абсурдно говорити про формулу «Новачка» і проект із такою назвою».

Оригінал матеріалу – на сайті Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода