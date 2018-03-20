МЗС Росії викликало всіх акредитованих послів для роз’яснень у «справі Скрипаля» – Захарова

Міністерство закордонних справ Росії викликало всіх акредитованих послів іноземних держав для роз’яснень у «справі Скрипаля», заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

«21 березня в МЗС Росії запрошені всі акредитовані в Росії посли зарубіжних держав на зустріч з керівництвом та експертами департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями», – сказала вона.

За словами Захарової, основна тема зустрічі – «ситуація навколо заяв Великобританії про застосування на її території отруйних речовин».

«Планується довести російську точку зору до офіційних представників зарубіжних держав, відповісти на можливі запитання, а також озвучити питання російської сторони», – зазначила Захарова.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.

18 березня президент Росії Володимир Путін заперечив причетність його країни до отруєння Сергія Скрипаля та його дочки.