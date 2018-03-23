Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Березень 2018, Київ 20:05
Відео

Євросоюз підтримав Британію в справі Скрипаля (відео)

Євросоюз підтримав Британію в справі Скрипаля (відео)
Embed

No media source currently available

0:00 0:00:59 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Європейський союз оголосив, що відкликає посла ЄС із Росії для консультацій. У спільній заяві лідери ЄС кажуть, що блок згоден з думкою уряду Великої Британії про те, що Москва, «з великою ймовірністю», відповідальна за отруєння в Солсбері і що «іншого правдоподібного пояснення немає». Рішення лідерів блоку стало перемогою для Великої Британії. Лондон закликав Євросоюз засудити Росію за замах на вбивство колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки 4 березня. Переговори лідерів ЄС тривали до ранку п’ятниці. (Відео Reuters)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG