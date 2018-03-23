Європейський союз оголосив, що відкликає посла ЄС із Росії для консультацій. У спільній заяві лідери ЄС кажуть, що блок згоден з думкою уряду Великої Британії про те, що Москва, «з великою ймовірністю», відповідальна за отруєння в Солсбері і що «іншого правдоподібного пояснення немає». Рішення лідерів блоку стало перемогою для Великої Британії. Лондон закликав Євросоюз засудити Росію за замах на вбивство колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки 4 березня. Переговори лідерів ЄС тривали до ранку п’ятниці. (Відео Reuters)