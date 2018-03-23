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23 Березень 2018, Київ 10:45
Новини | Міжнародні

Китай заявив, що може запровадити мита на американські товари у відповідь на дії США

Президент США Дональд Трамп (л) і голова КНР Сі Цзіньпін, листопад 2017 року

Пекін може запровадити мита на деякі американські товари, щоб мінімізувати «збитки, завдані китайським інтересам» через рішення США про введення обмежень на товари з Китаю.

Як повідомило 23 березня Міністерство торгівлі КНР, керівництво країни планує ввести 25-відсоткове мито на американську свинину, а також 15-процентні мита на фрукти, вино і сталеві труби з США. Загалом це може принести китайському бюджету близько 3 мільярдів доларів. Але поки рішення не затверджене остаточно, китайська влада закликає Вашингтон вирішити торговий конфлікт шляхом переговорів.

22 березня президент США Дональд Трамп підписав меморандум, який може ввести мито на китайську продукцію на суму щонайменше 50 мільярдів доларів. У меморандумі йдеться, що він буде орієнтований на імпорт Китаю тільки після консультаційного періоду, тобто зміни щодо конкретних товарів можуть бути встановлені шляхом переговорів з Китаєм.

Перелік товарів, на які розповсюджується мито, підготують протягом двох тижнів. Трамп також доручив розробити заходи щодо обмеження китайських інвестицій в Сполучені Штати.

Американська біржа вкрай негативно відреагувала на загрозу повномасштабної торгової війни з Китаєм. Провідні біржові індекси у четвер показували падіння на майже 3 відсотки.

9 березня Трамп затвердив імпортні мита на сталь і алюміній. Євросоюз пообіцяв вжити заходів у відповідь, але США тимчасово вивели ЄС і інші країни з-під дії нових мит.

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