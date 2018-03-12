Затвердження Трампом мит на сталь та алюміній – це удар по Росії – Лановий

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив 9 березня про затвердження імпортних мит на сталь (25 відсотків) і алюміній (10 відсотків). За його словами, розпорядження не стосується Канади і Мексики. Як йдеться в розпорядженні Трампа, такий крок пов’язаний із потребами «національної безпеки» США. Мита мають набрати чинності через 15 днів і будуть діяти протягом невизначеного періоду. У відповідь на це Євросоюз заявив, що може вжити заходи і почати стягувати мита на деякі види продукції зі Сполучених Штатів. Експерти наголошують: Трамп просто виконує свою передвиборну обіцянку. Україна від цього не постраждає, зауважує колишній міністр економіки Володимир Лановий. Але, переконаний експерт з міжнародної торгівлі Руслан Осипенко, якщо розпочнеться торговельна війна, то Україна втратить увагу міжнародних партнерів.

В Європейському союзі вже готують відповідь на впровадження мита на метали, заявила комісар ЄС з питань торгівлі Сесілія Малмстроем.

Обговорюється список товарів. Ми його скоро оприлюднимо

«Обговорюється список товарів. Ми його скоро оприлюднимо. Президент (Єврокомісії Жан-Клод – ред.) Юнкер згадав про деякі із них, як віскі. Я б сказала, у списку є вироби зі сталі, індустріальні товари та продукція сільського господарства. Крім бурбону, там є арахісове масло, апельсиновий сік та інші», — зазначила Малмстроем.

Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запевнив: якщо ЄС відповість тарифами, Америці також буде що сказати.

«Вони роблять так, що для нас майже неможливо вести бізнес у Європі. При цьому вони посилають нам свої машини та все інше. Вони можуть робити все що завгодно, але якщо вони так зроблять, ми накладемо 25% податок на їхні машини. І повірте – вони протримаються недовго», — наголосив Трамп.

Це – запрошення США до переговорного процесу — Осипенко

Розвиток подальших подій буде залежати від реакції Європейського союзу та Китаю, переконаний заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков.

«Саме від того, чи вдадуться вони до, наприклад, дзеркальних кроків чи виключно обмежаться позовами до СОТ, буде залежати, чи затвердження цих заходів (мита — ред.) матиме обмежений негативний характер, чи може перерости в торговельну війну», – сказав Бєлєсков.

Наявна ситуація – ще не торговельна війна, зазначає експерт з міжнародної торгівлі, член «Економічного дискусійного клубу»​ Руслан Осипенко, але до цього може дійти.

Лідер, який започатковував Світову організацію торгівлі, відмовляється від своїх початкових принципів. І це не може не підривати глобальну торгівлю

«Задекларовані принципи глобальної торгівлі – уже ми не побачимо цього. Ми вже бачимо протенкціоністські заходи. Тобто, США частково відмовляються від своєї глобальної ролі, виходять з багатосторонніх союзів. І всі бачать, що лідер, який започатковував Світову організацію торгівлі, відмовляється від своїх початкових принципів. І це не може не підривати глобальну торгівлю», – впевнений Осипенко.

З одного боку, вважає експерт, втрачаються принципи глобальної торгівлі, відбувається перехід до протекціоністських заходів і двосторонньої торгівлі. З іншого боку, США намагаються залишитися в цій глобальній торгівлі, але на своїх умовах.

Це – сигнал для всіх ключових гравців, з якими хотіли б Сполучені Штати проводити торговельні перемовини

«Це – запрошення Сполучених Штатів Америки до переговорного процесу своїх партнерів. По-перше, партнерів найближчих по нафті, це Канади і Мексики, щоб підписати угоду на умовах Сполучених Штатів. А також європейців. І сигнал для Китаю, який має надлишкові потужності металургійні. Тобто, це – сигнал для всіх ключових гравців, з якими хотіли б Сполучені Штати проводити торговельні перемовини», – наголошує Осипенко.

Екс-міністр економіки України Володимир Лановий переконаний, що ніякої торговельної війни не буде. А Європейський союз відреагував на запровадження мита, на його думку, дуже дивно. Адже, за словами експерта, Європа має найбільші тарифи по імпорту сільськогосподарської харчової продукції.

Залякувати США введенням тарифів на арахісове масло настільки несерйозно, настільки неадекватно, настільки не відповідає проблемі металу, що навіть не варто говорити

«Залякувати США введенням тарифів на арахісове масло настільки несерйозно, настільки неадекватно, настільки не відповідає проблемі металу, що навіть не варто говорити. Можливо, європейські політики вдаються до популізму, щоб сказати своєму внутрішньому електорату в Італії, наприклад, чи у Франції, що от ми будемо вас захищати від американських бурбонів. Це така суперечка словесна, за якою, мабуть, нічого не буде стояти», – відзначив експерт.

Українська економіка не відчує цю хвилю — Лановий

Якщо почнеться торговельна війна, то Україна може суттєво постраждати, впевнений Руслан Осипенко.

«Для нас цей тренд поганий, тому що Європа і США – найбільші наші партнери, і якщо вони втягнуться в протистояння митне, то ми втратимо підтримку і увагу наших міжнародних партнерів. Тоді невідомо, чим все закінчиться, чи збережемо ми свій суверенітет», – каже експерт.

Втім, Володимир Лановий не погоджується з такою думкою. Він вважає, що Україна взагалі навряд чи відчує вплив від введення мита на метали.

Зараз найбільшим виробником алюмінію є Росія, і тому це – удар по Росії. І дуже потужний

«Зараз найбільшим виробником алюмінію є Росія, і тому це – удар по Росії. І дуже потужний. Україна втратила ринок США років 20 тому. Ми продавали туди метал, але якість наших сталей не відповідає вимогам, потребам промисловості, машинобудування США. Тому на західній півкулі у нас немає продажів. Отже, українська економіка не відчує цю хвилю. Вона поки що поза грою».

Водночас обидва експерти наголошують, що введення мита – це передвиборна обіцянка Трампа, яку він просто виконує.

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