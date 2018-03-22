Трамп затвердив мита на китайські товари

Президент США Дональд Трамп підписав президентський меморандум, який може ввести мито на китайську продукцію на суму щонайменше 50 мільярдів доларів.

Трамп доручив торговельному представнику США Роберту Лайхайзеру запропонувати перелік товарів, щодо яких застосовуватимуть мита.

«Це давно опрацьовувалося», – сказав Трамп.

У меморандумі йдеться, що він буде орієнтований на імпорт Китаю тільки після консультаційного періоду, тобто зміни щодо конкретних товарів можуть бути встановлені шляхом переговорів з Китаєм.

Трамп також закликав міністра фінансів Стівена Мнучіна запропонувати нові інвестиційні обмеження для китайських компаній протягом 60 днів, щоб захистити технології, які Сполучені Штати вважають стратегічними, сказав економічний радник Білого дому Еверетт Айзенстат.

У Білому дому зазначили, що дії є необхідним кроком для протидії «несправедливим» практикам, включаючи застосування обмежень щодо іноземної власності.

Китай заявив, що готовий відреагувати на «вимушені заходи».

Трамп також зазначив, що США готові, щонайменше тимчасово, звільнити Європейський Союз від раніше оголошених мит на сталь і алюміній.