Макрон: атака в Солсбері вимагає рішучої відповіді з боку ЄС

Франція вважає отруєння в Британії колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, в якому підозрюють Росію, «серйозним викликом для безпеки й посяганням на суверенність Європейського союзу».

«Ця атака вимагає скоординованої і рішучої відповіді з боку ЄС та його держав-членів», – заявив президент Франції Еманюель Макрон, завершуючи саміт ЄС у Брюсселі 23 березня.

Він пообіцяв, що найближчими днями Париж і Берлін здійснять додаткові кроки у відповідь на використання нервово-паралітичної речовини на території однієї з держав ЄС.

За словами Макрона, французьких експертів залучили до аналізу хімічної речовини, яку було використано для отруєння в Солсбері, і «вони дійшли таких самих висновків, що й британські аналітики: вона надійшла з Росії».

«Тож, коли в середині квітня з’являться висновки фахівців Організації із заборони хімічної зброї, ці елементи будуть корисними, але вони не змінять нашого нинішнього бачення ситуації», – заявив Макрон.

Він підтвердив слова канцлера Німеччини Анґели Меркель, яка на спільній з ним конференції заявила: «дуже ймовірно те, що речовина має російське походження, тож, без сумніву, результати аналізів Організації із заборони хімічної зброї нічого не змінять, бо ми вважаємо, що ті аналізи, які ми вже маємо, дуже обґрунтовані».

Сергій Скрипаль та його дочка Юлія були госпіталізовані 4 березня. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 22 березня суддя Дейвід Вільямс, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові Скрипалів заявив, що може йтися про пошкодження мозку в обох через отруєння. Він заявив, що наразі невідомо, якою мірою може бути пошкоджена розумова здатність Скрипалів. Поліцейського, який теж постраждав від контакту з хімічною речовиною, уже виписали з лікарні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії й оголосила про вислання 23 російських дипломатів.

17 березня Росія оголосила персонами нон ґрата 23 дипломатів з Британії.

22 березня лідери країн ЄС на саміті в Брюсселі домовилися відкликати свого представника в Росії. Представники європейських держав підтримали доводи Великої Британії про те, що відповідальність за замах на Сергія Скрипаля в Солсбері несе Росія. У Москві назвали спільну заяву Євросоюзу бездоказовим обвинуваченням.