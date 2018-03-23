Росія: британські дипломати залишили посольство в Москві

Колона автомобілів виїхала з британського посольства в Москві напередодні завершення терміну, в який 23 британські дипломати повинні були покинути Росію.

Колону, яка покидає дипломатичне представництво, зафіксувало на відео агентство Reuters.

17 березня Росія оголосила персонами нон грата 23 дипломатів з Британії і заявила, що вони мають покинути країну протягом тижня.

Перед цим прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

Сергій Скрипаль та його дочка Юлія були госпіталізовані 4 березня. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 22 березня суддя Дейвід Вільямс, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові Скрипалів заявив, що може йтися про пошкодження мозку в обох через отруєння. Він заявив, що наразі невідомо, до якого ступеня може бути пошкоджена розумова здатність Скрипалів. Водночас поліцейського, який теж постраждав від контакту з хімічною речовиною, уже виписали з лікарні.