США готуються вислати десятки російських дипломатів – агентство Bloomberg

Президент США Дональд Трамп уже в понеділок може оголосити про висилку десятків російських дипломатів у відповідь на отруєння російського шпигуна у Великій Британії.

Про те, що президент Трамп погодився з рекомендаціями своїх радників щодо висилки російських дипломатів, повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на два незалежних джерела. За інформацією агентства, у п’ятницю президент Трамп обговорював можливі кроки Вашингтона на нараді за участю посла США у Росії Джона Гантсмена, міністра фінансів, торгівлі, юстиції та оборони. Також у нараді брали участь представники спецслужб США.

Один із співрозмовників агентства сказав, що висилатимуть зі США російських агентів, які діють під дипломатичним прикриттям. Про подібний крок вже заявила прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, повідомивши, що Лондон планує вислати з країни 23 росіян у зв’язку з отруєнням нервово-паралітичною речовиною колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

У Твітт-повідомленні кабінету міністрів Великої Британії було сказано:

Сергія та Юлію Скрипаль було отруєно в Салісбері військовим типом нервової речовини, розробленою Росією. Росія не надала жодних пояснень про те, як ця речовина використовувалася у Великій Британії. Не може бути іншого висновку, окрім того, що російська держава була винна у цьому злочині.

Агентство пише про те, що в Білому Домі посилюється внутрішня боротьба щодо того, як найкраще відповідати на те, що там вважають провокаціями з боку російського президента Володимира Путіна. Як говорить джерело агентства Bloomberg, внутрішній поділ посилився після того, як президент Трамп привітав з переобранням президента Росії Володимира Путіна всупереч письмовим рекомендаціям від радників щодо того, щоб цього не робити. Як говорить джерело, Трамп не розглядав цих рекомендацій, перш ніж він зробив дзвінок до Москви.

У суботу джерела Bloomberg агентства заявили, що рішення щодо дій Вашингтона на знак солідарності з Великою Британією, може бути оголошено вже у понеділок, хоча і перестерегли, що рішення Трампа ще може бути не остаточним, бо Трамп хоче переконатися, що європейські держави діятимуть солідарно.

Близько 20 європейських країн і США готуються вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння у Великій Британії колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії, повідомляє британське видання The Times.

За даними The Times, дії з вислання дипломатів, пов’язаних зі шпигунськими мережами Москви, почнуться 26 березня з відкликання посла Європейського союзу в Росії. Його відкликають поки що на один місяць.

Times повідомляє, що до дій Британії, яка раніше вислала 23 російських дипломатів, долучаться Франція, Німеччина, Польща, Ірландія, Нідерланди, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Чехія, Данія і ще до дев’яти інших країн.

Днями на саміті в Брюсселі всі 28 країн ЄС визнали «дуже ймовірною» причетність Росії до отруєння в Британії хімічною речовиною військового призначення колишнього російського співробітника ГРУ, цим самим чітко ставши на боці Лондона.

Сергія Скрипаля та його дочку Юлію було госпіталізовано 4 березня. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок».