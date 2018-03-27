НАТО висилає сімох російських дипломатів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляє, що альянс висилає сімох представників російської місії у відповідь на отруєння у Великій Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії.

Крім того, за його словами, НАТО вирішило відмовити в наданні акредитації ще трьом російським представникам і зменшити розмір російської місії в НАТО із 30 до 20 осіб.

Столтенберґ назвав напад у Британії «зухвалим порушенням міжнародних норм».

«Це є чітким сигналом для Росії, що за її неприйнятну і небезпечну модель поведінки є ціна і наслідки», – заявив генеральний секретар 27 березня.

Раніше уряди понад 20 країн оголосили про вислання російських дипломатів у зв’язку з отруєнням Скрипалів. Наразі йдеться про видворення 143 росіян із 26 країн. Зокрема, президент США Дональд Трамп розпорядився вислати 60 російських дипломатів і закрити російське консульство в Сієтлі. Аналогічні заходи, хоча і менш масштабні, ухвалили і країни Європи. Україна заявила, що видворить 13 російських дипломатів.

Велика Британія привітала масове вислання російських дипломатів як «поворотний момент», водночас Росія заявила, що це стало результатом «колосального тиску» з боку США.

Сергій Скрипаль та його дочка Юлія були госпіталізовані 4 березня. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 22 березня суддя Дейвід Вільямс, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові Скрипалів заявив, що може йтися про пошкодження мозку в обох через отруєння. Поліцейського, який теж постраждав від контакту з хімічною речовиною, уже виписали з лікарні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії й оголосила про вислання 23 російських дипломатів.

17 березня Росія оголосила персонами нон ґрата 23 дипломатів з Британії. Москва заперечує свою причетність до отруєння.