Посольство Росії про видворення дипломатів: це ускладнить діалог в конструктивному руслі

Посольство Росії в Україні заявляє, що рішення Києва про видворення 13 російських ускладнить «переведення діалогу з Україною в конструктивне русло».

«Недружній крок Києва неминуче ускладнить переведення діалогу між Росією і Україною в конструктивне русло і явно не сприятиме нормалізації відносин між ними. Відповідальність за його наслідки ляже на українську сторону. У свою чергу Росія залишає за собою право на дії у відповідь», – йдеться у заяві посольства, оприлюдненій 26 березня.

Президент України Петро Порошенко 26 березня оголосив про рішеннявидворити 13 російських дипломатів як частину спільної реакції країн світу на події з отруєнням на території Великої Британії родини Скрипалів та інших людей.

Служба безпеки України повідомляла, що відомство надіслало до МЗС доказові матеріали щодо цілеспрямованої діяльності на шкоду Україні 13 російських дипломатів.

Європейські країни та США оголосили 26 березня про рішення вислати десятки російських дипломатів у відповідь на отруєння Скрипалів у Великій Британії.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були госпіталізовані 4 березня. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 22 березня суддя Дейвід Вільямс, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові Скрипалів заявив, що може йтися про пошкодження мозку в обох через отруєння. Поліцейського, який теж постраждав від контакту з хімічною речовиною, уже виписали з лікарні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії й оголосила про вислання 23 російських дипломатів.

17 березня Росія оголосила персонами нон ґрата 23 дипломатів з Британії. Москва заперечує свою причетність до отруєння.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт, який, згідно з українським законодавством, є «заходами із забезпечення національної безпеки й оборони, стримування і відсічі російській збройній агресії». Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських бойовиків, Москва ці звинувачення відкидає.