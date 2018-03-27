СБУ: про антиукраїнську діяльність 13 російських дипломатів повідомляли МЗС

Служба безпеки України заявляє, що відомство надіслало до МЗС доказові матеріали щодо цілеспрямованої діяльності на шкоду Україні 13 російських дипломатів.

Як повідомляє прес-служба СБУ, матеріали надіслані щодо 13 російських дипломатів, яких вирішили видворити з України.

При цьому у відомстві не уточнюють, коли надіслані матеріали і у чому полягає антиукраїнська діяльність російських дипломатів.

«СБУ і надалі продовжить активну солідарну роботу з партнерськими спецслужбами країн ЄС та США з викриття російських злочинних намірів, які загрожують усьому цивілізованому світу», – йдеться у повідомленні відомства від 26 березня.

Президент України Петро Порошенко 26 березня оголосив про рішення видворити 13 російських дипломатів як частину спільної реакції країн світу на події з отруєнням на території Великої Британії родини Скрипалів та інших людей.

Європейські країни та США оголосили 26 березня про рішення вислати десятки російських дипломатів у відповідь на отруєння Скрипалів у Великій Британії.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були госпіталізовані 4 березня. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 22 березня суддя Дейвід Вільямс, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові Скрипалів заявив, що може йтися про пошкодження мозку в обох через отруєння. Поліцейського, який теж постраждав від контакту з хімічною речовиною, уже виписали з лікарні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії й оголосила про вислання 23 російських дипломатів.

17 березня Росія оголосила персонами нон ґрата 23 дипломатів з Британії. Москва заперечує свою причетність до отруєння.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських бойовиків, Москва ці звинувачення відкидає.