МЗС Британії: 20 країн видворяють 134 російських розвідників

20 країн світу видворяють 134 «російських розвідників» через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки в британському Солсбері, свідчать дані інфографіки, оприлюдненої Міністерством закордонних справ Великої Британії у Twitter.

Відповідно до карти, крім Британії, рішення вислати росіян ухвалили США, Канада, Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Україна, Румунія, Чехія, Німеччина, Данія, Нідерланди, Франція, Іспанія, Італія, Хорватія та Албанія.

Сергій Скрипаль та його дочка Юлія були госпіталізовані 4 березня. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 22 березня суддя Дейвід Вільямс, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові Скрипалів заявив, що може йтися про пошкодження мозку в обох через отруєння. Поліцейського, який теж постраждав від контакту з хімічною речовиною, уже виписали з лікарні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії й оголосила про вислання 23 російських дипломатів.

17 березня Росія оголосила персонами нон ґрата 23 дипломатів з Британії. Москва заперечує свою причетність до отруєння.