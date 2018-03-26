Мей: понад 130 людей могли постраждати в Солсбері

Понад 130 людей могли постраждати від нервово-паралітичного газу, яким отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію в британському Солсбері, заявила прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей у парламенті.

«За нашими оцінками, понад 130 людей у Солсбері могли потенційно зазнати впливу цього нервового агента», – сказала Мей.

Вона додала, що понад 50 людей оглянули в лікарнях.

За її словами, Британія також володіє даними, що впродовж останніх десяти років Росія розробляла шляхи доставки нервово-паралітичних речовин до цілей, можливо, для вбивств за політичними мотивами.

Сергій Скрипаль та його дочка Юлія були госпіталізовані 4 березня. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 22 березня суддя Дейвід Вільямс, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові Скрипалів заявив, що може йтися про пошкодження мозку в обох через отруєння. Поліцейського, який теж постраждав від контакту з хімічною речовиною, уже виписали з лікарні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії й оголосила про вислання 23 російських дипломатів.

17 березня Росія оголосила персонами нон ґрата 23 дипломатів з Британії. Москва заперечує свою причетність до отруєння.

26 березня Україна, США, Канада та деякі європейські країни оголосили про рішення вислати десятки російських дипломатів через ситуацію з отруєнням.