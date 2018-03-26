Російські дипломати, яких висилає Україна, є агентами спецслужб – Беца

В українському міністерстві закордонних справ заявляють, що російські дипломати, яких збираються вислати, є представниками спецслужб Росії. Про це 26 березня в ефірі українських теле- та радіоканалів заявила речниця МЗС України Мар’яна Беца.

«Ухвалене рішення щодо 13 співробітників, які, як показують докази, безперечно були співробітниками відповідних спецслужб Російської Федерації», – вказала речниця.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що висилка російських дипломатів із десятків країн світу у відповідь на хімічну атаку в британському Солсбері є лише першим кроком у протистоянні діям Москви.

«Сьогоднішній вияв солідарності має бути лише початком. Необхідні подальші сильні та комплексі дії. Росія розуміє лише таку мову. Російський газ має «нервово-паралітичну» дію для всієї Європи. І Європа, і Україна мають позбутися російської газової залежності», – вказав Клімкін.

Україна, США, країни ЄС та інші 26 березня оголосили про висилку десятків російських дипломатів.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були госпіталізовані 4 березня. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 22 березня суддя Дейвід Вільямс, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові Скрипалів заявив, що може йтися про пошкодження мозку в обох через отруєння. Поліцейського, який теж постраждав від контакту з хімічною речовиною, уже виписали з лікарні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії й оголосила про вислання 23 російських дипломатів.

17 березня Росія оголосила персонами нон ґрата 23 дипломатів з Британії. Москва заперечує свою причетність до отруєння.