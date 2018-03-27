Ірландія висилає російського дипломата

Ірландія оголосила про намір вислати одного російського дипломата у відповідь на отруєння російського подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки Юлії нервово-паралітичним газом у британському Солсбері 4 березня.

«Напад у Сосбері був нападом не лише на Велику Британію, а й ударом по міжнародній базованій на правилах системі, від якої залежить наша безпека і добробут», – йдеться в заяві МЗС Ірландії.

Ірландія таким чином приєдналася до понад 20 країн світу, що оголосили про вислання російських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. До таких заходів вдалися вперше з часу закінчення Холодної війни.

Велика Британія привітала масове вислання російських дипломатів як «поворотний момент», водночас Росія заявила, що це стало результатом «колосального тиску» з боку США.

27 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що обговорить з міжнародними партнерами подальші кроки через агресивні дії Росії.

Про «заходи» у зв’язку зі справою Скрипаля 27 березня має також оголосили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Напередодні президент США Дональд Трамп розпорядився вислати 60 російських дипломатів і закрити російське консульство в Сієтлі. Аналогічні заходи, хоча і менш масштабні, ухвалили і країни Європи. Україна заявила, що видворить 13 російських дипломатів.

Сергій Скрипаль та його дочка Юлія були госпіталізовані 4 березня. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 22 березня суддя Дейвід Вільямс, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові Скрипалів заявив, що може йтися про пошкодження мозку в обох через отруєння. Поліцейського, який теж постраждав від контакту з хімічною речовиною, уже виписали з лікарні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії й оголосила про вислання 23 російських дипломатів.

17 березня Росія оголосила персонами нон ґрата 23 дипломатів з Британії. Москва заперечує свою причетність до отруєння.