Австралія оголосила про рішення вислати двох російських дипломатів через «справу Скрипаля»

Прем’єр-міністр Австралії Малколм Тернбулл оголосив 27 березня про рішення вислати з країни двох російських дипломатів через справу про отруєнням у Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки.

«Два російські дипломати, визначені як приховані співробітники розвідки, будуть вислані урядом Австралії за дії, які не відповідають їхньому статусу, відповідно до Віденської конвенції. Двом чиновникам буде наказано покинути Австралію протягом семи днів», – йдеться в заяві на сайті прем’єр-міністра.

Тернбулл заявив про «шокуюче» з боку Росії рішення здійснити «перше наступальне використання хімічної зброї в Європі після Другої світової війни».

«Австралія залишається прихильною співпраці з союзниками і партнерами для стримування дій Росії, якщо вони загрожують міжнародній безпеці», – йдеться в заяві австралійського прем’єра.

У документі також вказується, що «Австралія має сильні санкції з 2014 року у відповідь на загрозу Росії суверенітету і територіальній цілісності України. Ми також продовжуємо підтримувати міжнародні зусилля із залученню до відповідальності причетних до знищення MH17, і ми засудили неприйнятні дії Росії в кіберпросторі».

26 березня низка країн, зокрема й Україна, повідомили про рішення вислати десятки російських дипломатів через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки в британському Солсбері. Також Ісландія у зв’язку зі «справою Скрипаля» заявила, що її політичні лідери не поїдуть до Росії на чемпіонат світу з футболу.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною з серії «Новачок», яку розробили в Росії (СРСР). Росія заперечує причетність до отруєння. 66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.