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27 Березень 2018, Київ 01:09
Новини | Міжнародні

Ісландські політичні лідери не поїдуть до Росії на чемпіонат світу через «справу Скрипаля»

Місце, де знайшли Сергія Скрипаля та його дочку, Солсбері, Велика Британія

Ісландські політичні лідери не поїдуть до Росії на чемпіонат світу з футболу у зв’язку з отруєнням у Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки, повідомила прес-служба уряду країни.

Також Ісландія заявила, що тимчасово зупиняє двосторонній діалог з Росією на найвищому рівні.

«Росія повинна надати достовірні пояснення про те, як нервовий агент, який спочатку вироблявся в радянських лабораторіях, міг бути використаний для нападу на цивільних осіб у Сполученому Королівстві. Уряд Ісландії закликає російську владу дати чіткі відповіді на важливі питання, що стосуються розслідування, і повною мірою співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї», – заявили в уряді Ісландії.

26 березня низка країн, зокрема й Україна, повідомили про рішення вислати десятки російських дипломатів через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки в британському Солсбері.

Раніше Лондон вислав із Британії 23 російських дипломатів. Через контрсанкції Москви Росію покинули 23 співробітники британських дипломатичних установ.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною з серії «Новачок», яку розробили в Росії (СРСР). 66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

Чемпіонат світу 2018 року відбудеться в 11 російських містах. Перший матч запланований на 14 червня. Фінал відбудеться 15 липня.

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