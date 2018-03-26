Ісландські політичні лідери не поїдуть до Росії на чемпіонат світу через «справу Скрипаля»

Ісландські політичні лідери не поїдуть до Росії на чемпіонат світу з футболу у зв’язку з отруєнням у Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки, повідомила прес-служба уряду країни.

Також Ісландія заявила, що тимчасово зупиняє двосторонній діалог з Росією на найвищому рівні.

«Росія повинна надати достовірні пояснення про те, як нервовий агент, який спочатку вироблявся в радянських лабораторіях, міг бути використаний для нападу на цивільних осіб у Сполученому Королівстві. Уряд Ісландії закликає російську владу дати чіткі відповіді на важливі питання, що стосуються розслідування, і повною мірою співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї», – заявили в уряді Ісландії.

26 березня низка країн, зокрема й Україна, повідомили про рішення вислати десятки російських дипломатів через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки в британському Солсбері.

Раніше Лондон вислав із Британії 23 російських дипломатів. Через контрсанкції Москви Росію покинули 23 співробітники британських дипломатичних установ.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною з серії «Новачок», яку розробили в Росії (СРСР). 66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

Чемпіонат світу 2018 року відбудеться в 11 російських містах. Перший матч запланований на 14 червня. Фінал відбудеться 15 липня.