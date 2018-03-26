«Росія і її правлячий режим фактично оголошені поза законом» – Яременко

Гості передачі «Ваша Свобода»: Богдан Яременко, дипломат, голова фонду «Майдан закордонних справ»; Ірина Халупа, співробітник аналітичного центру «Атлантична рада», колишній керівник Української редакції Радіо Свобода.

Міністерство закордонних справ Росії рішення низки країн про вислання російських дипломатів у зв’язку зі «справою Скрипаля» називає недружнім кроком і обіцяє кроки у відповідь. 26 березня Україна, США, ЄС оголосили про висилку десятків російських дипломатів через отруєння в Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Олександр Лащенко: Пане Яременко, Захід, як то кажуть, «грає у довгу»?

Богдан Яременко: Реакція була і після вбивства Литвиненка. Основна різниця – у той час Захід намагався грати за правилами, і на цьому його ловила Росія. От доведіть – Захід доводив. Вони розкрили це вбивство. Єдине, чого не вистачало до завершення історії – доступу до обвинувачених, які сховалися в Російській Федерації. Лугового Росія так ховала (мова йшла про видачу його британському правосуддю), що надала імунітет у вигляді членства у парламенті. Зроблено все, щоб ніколи світове співтовариство не дізналося правди.

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Так само зробили і з малайзійським «Боїнгом». Захід організував міжнародне слідство, на це пішли великі зусилля. Дуже правильно позиціонування України відбулося – погодилися на міжнародне слідство. Росія весь час робила вигляд «настамнєт»...

Раніше Росія гралася з правилами, «доведіть, що це ми», тепер світ говорить: «доведіть, що це не ви». Щодо Росії з’явилася презумпція винуватості. Росія і її правлячий режим оголошені поза законом

Якщо раніше Росія гралася з правилами і говорила, що «доведіть, що це ми», то тепер світ говорить: «доведіть, що це не ви». Щодо Росії з’явилася презумпція винуватості. Росія і її правлячий режим фактично оголошені поза законом.

Відбулося це не тільки з огляду на замах на вбивство Скрипаля, оприлюднений Мінфіном на початку лютого список із 300 росіян. Тепер це повторюється у Великобританії, за цим підуть інші країни.

Все російське керівництво, включно з олігархічною елітою, елітою корумпованою чиновницькою, оголошене організованим злочинним угрупованням, яке має доводити, що вони щось не зробили у світі погане.

Відбулася зміна політичного характеру діалогу з Росією – її більше не вважають державою, з якою можна вести цивілізовано справу, в рамках права – ось вам докази, ми очікуємо на вашу реакцію, на вашу справедливу відповідь, з нею не можна говорити, як з цивілізованою державою, вимагаючи адекватних, чесних пояснень.

Путіна абсолютно чітко позиціоновано, як керівника організованого злочинного російського угруповання, яке діє на міжнародній арені

Відбулася ще одна суттєва зміна. У міжнародних відносинах, навіть висловлюючи крайній рівень незадоволення політикою якоїсь держави, не прийнято, зокрема коли йде мова про країни-постійні члени Радбезу ООН, ядерні держави, називати прямо керівника цієї держави. Вперше міністр закордонних справ Великобританії зробив таке зауваження, що майже очевидно, цей наказ (щодо замаху чи спроби вбивства Скрипаля – ред.) відданий Путіним. Путіна абсолютно чітко позиціоновано, як керівника цього організованого злочинного міжнародного чи російського угруповання, яке діє на міжнародній арені.

– Звісно, яка може бути ядерна війна з Росією! Але в Лондоні саме стільки капіталів різних абрамовичів, можливо, тимченків та інших. З боку Заходу до них ніяких претензій.

Богдан Яременко: На момент вбивства Литвиненка вся британська преса була переповнена публікаціями про рекордний ріст ринку нерухомості у Лондоні. Без будь-якого приховування це пов’язували з вливанням російських грошей. Бум пережила саме елітна нерухомість. Саме найбільші міста – Лондон, меншою мірою Единбург.

Присутність російського капіталу сприймається зовсім інакше у Британії. «Ми відберемо у них все, що не прибите до підлоги цвяхами». Такий намір у Британії щодо росіян

Тепер присутність російського капіталу сприймається зовсім інакше у Британії. Мова про те, що ми ще не побачили, що розгортається, що не завжди буде у публічній сфері – переслідування капіталів російських чиновників і олігархів. Як заявив один британський експерт, «ми відберемо у них все, що не прибите до підлоги цвяхами». Це такий намір у Британії (щодо росіян – ред.). Мова про дуже цікаві ідеї – застосовувати санкції, арешти щодо нерухомості або щодо об’єктів, на яких, наприклад, виконавці вбивств або інших злочинів могли потрапити на територію Великобританії. Наприклад, підставою для арешту літака «Аерофлоту» може бути той факт.

Санкції будуть дуже неприємними, особливо коли почнуть повертатися в якості депортованих назад в «Расію-матушку» їхні рідні і близькі, які навчаються, щасливо живуть у країнах, яким росіяни загрожують ядерною зброєю

Вже і прем’єр-міністр, і міністри уряду Великобританії закликають правоохоронні органи арештовувати активи, затримувати. Це санкції будуть дуже неприємними для росіян, особливо коли почнуть повертатися в якості депортованих назад в «Расію-матушку» їхні рідні і близькі, які з успіхом навчаються, щасливо живуть у країнах, яким росіяни загрожують ядерною зброєю. Тоді подивимося на реакцію, яка далі відбуватиметься в російських правлячих колах. Ми це вже бачимо по реакції Пєскова – вже істерична. Вони не готові до цього, щоб там наші деякі горе-коментатори не розказували, що Захід слабкий, що реакції немає.

Тереза Мей назвала замах на Скрипаля в одному ряду зі збройною агресією проти України. Крим, Донбас, замах на Скрипаля, на Литвиненка – події одного типу. На Росію дивляться вже в комплексі всього того, що вона робить.

– Пані Халупа, якою може бути позиція США щодо реакції на справу Скрипаля?

Навколо Трампа є люди, які дуже добре знають, на що Росія спроможна. Росія має цілий шлейф подібних вбивств за собою

​Ірина Халупа: Всі мають сьогодні проблеми, намагаючись зрозуміти позицію США у будь-чому, бо виходить з цієї країни багато різних сигналів. Дональд Трамп сказав, що якщо справа буде доведена, що таки це справа Росії щодо замаху на Скрипалів, мусять бути відповідні висновки. Що це – не знаю. Навколо Трампа є люди, які дуже добре знають Росію, розуміють і знають, на що Росія спроможна. Росія має цілий шлейф подібних вбивств за собою.

Трамп подзвонив Путіну і привітав його з виборами попри те, що радники написали йому великими літерами «Не вітати». Не розуміємо до сих пір, чому у нього (Трампа – ред.) таке захоплення Путіним. Дехто подейкує, що він хоче бути «американським Путіним». Для нього президентство – це можливість бути якимось авторитарним лідером. Він прийшов до Білого дому, не розраховуючи на те, що його контролюватимуть влада юстиції, Конгрес і так далі. Він звик правити, як бізнесмен, де його слово є законом. Політика – дещо інша справа.

Якими будуть далі контакти між Росією і США – час покаже. Думаю, що буде зустріч між ними. До неї треба буде дуже сильно підготуватися самому Трампові. Його оточення старатиметься, щоб зустріч була максимально конструктивною для самих США. Але всі знаємо, що Росія – це хитрий лис – вони вміють теж використовувати всі такі моменти на свою користь.

– У твітах, де Дональд Трамп вкотре наголосив на необхідності знаходження порозуміння з Путіним, зокрема акцентував, що взаєморозуміння з Росією можливе лише через силу, не через слабкість позицій. Це важлива деталь чи ні, на ваш погляд?

Трамп намагається говорити з позиції сили з усіма. Це може бути блеф, ковбойська поза. Америка воює вже досить довго в кількох країнах. І немає «великого апетиту» на ще одну вій

​Ірина Халупа: Дональд Трамп намагається говорити з позиції сили з усіма – з Іраном, Кореєю. Чи вистачить говорити з усіма з позиції сили – теж питання. Це може бути блеф, це може бути просто така ковбойська поза. Америка воює вже досить довго в кількох країнах. І немає «великого апетиту» на ще одну війну. І немає грошей, і немає сили.

Так що ми вже трошки звикли в цій країні дивитися на ці твіти крізь пальці. По-перше, твіти стаються дуже рано-вранці, коли він встає і між 7:00 і 9:00 ранку дивиться канал Fox News. Це щось таке, як один з російських кремлівських каналів, де піднімають настрій, дуже такі бурхливі, всіх у чомусь звинувачують і так далі. Подивившись кілька тих програм, він отримує якесь натхнення, пише ці твіти. Впродовж дня цього не робить, бо навколо нього є люди, які... не знаю, може, вони ховають його телефон.