Питання миротворців зависло в повітрі, Путін тиснутиме на Донбасі – Мусієнко

Після певного затишшя у війні на Донбасі обстановка знову загострилася. За даними прес-центру штабу АТО, протягом останніх трьох діб, контрольовані й озброєні Росією бойовики понад 100 разів відкривали вогонь. Про події на лінії розмежування і прогнози розвитку ситуації у програмі «Ваша Свобода» говорили керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, представник громадської організації «Повернись живим» Андрій Римарук та колишній представник України на переговорах у Мінську Роман Безсмертний.