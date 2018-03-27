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27 Березень 2018, Київ 17:57
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Питання миротворців зависло в повітрі, Путін тиснутиме на Донбасі – Мусієнко

Питання миротворців зависло в повітрі, Путін тиснутиме на Донбасі – Мусієнко
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Після певного затишшя у війні на Донбасі обстановка знову загострилася. За даними прес-центру штабу АТО, протягом останніх трьох діб, контрольовані й озброєні Росією бойовики понад 100 разів відкривали вогонь. Про події на лінії розмежування і прогнози розвитку ситуації у програмі «Ваша Свобода» говорили керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, представник громадської організації «Повернись живим» Андрій Римарук та колишній представник України на переговорах у Мінську Роман Безсмертний.

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