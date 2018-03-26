Путін може пустити миротворців на Донбас – Петренко

Заяви про готовність Путіна пустити миротворчу місію на Донбас лунають на тлі нарощення російських озброєнь на українському та балтійському напрямках, зазначає політолог Олег Саакян. А експерт з міжнародної і внутрішньої політики Ігор Тишкевич зазначає, що міжнародна адміністрація ще не гарантує відновлення миру. Натомість військовий експерт Сергій Грабський переконаний: запровадження місії дозволить завершити гостру фазу конфлікту, що збереже життя українським солдатам і полегшить становище громадян України, що живуть в зоні бойових дій.

Політолог, керівник платформи «Єдиний координаційний центр» Олег Саакян називає витік інформації «через джерела» характерним інструментом комунікації Росії із західним світом.

«Ми чудово розуміємо, що більша частина російської еліти є нерукопотисною і не має можливості напряму комунікувати, наприклад, на європейських майданчиках та публічно з американськими та західними елітами», – зазначає він в ефірі «Ранкової Свободи».

Сама ж ініціатива, на думку Саакяна, на містить нічого принципово нового, хоча може створити в окремих представників західного істеблішменту ілюзію, що з Путіним можна домовитись.

«Росія не вперше надсилає такий меседж, хоча все це відбувається на тлі додаткової концентрації військової сили, як на балтійському, так і на українському напрямку, інтенсифікації озброєння російської армії, продовження інформаційної агресії, продовження спецоперацій. Всі інші російські дії, окрім заяв і опосередкованих витоків інформації, свідчать про те, що Росія не хоче зменшувати агресію», – переконаний політолог.

Із ним погоджується й експерт програми міжнародної і внутрішньої політики Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. Він називає це звичною політикою Росії.

«З одного боку, вони пропонують, на їхню думку, шлях вирішення, начебто прийнятний для інших сторін, з іншого – грають м’язами і пробують дратувати своїх партнерів додатковою ескалацією та підвищенням градусу», – каже експерт.

Він прогнозує, що узгодження міжнародної миротворчої місії будуть супроводжувати торги за умови.

​«Сама по собі міжнародна адміністрація не є гарантією завершення конфлікту, бо є як успішні, так і вкрай неуспішні місії введення міжнародної тимчасової адміністрації. Все залежить від того, що, окрім самої назви, буде прописане в мандаті. Починаючи з того, із ким буде підписаний документ – чи це буде Росія, чи так звані «ЛНР» та «ДНР», – підкреслює Тишкевич.

Голуби миру та яструби війни

Володимир Путін дійсно може пустити міжнародну адміністрацію на окупований Донбас, переконаний експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко.

«Вибори вже минули, образ ворога йому (Путіну – ред.) вже меншою мірою потрібен, якась ескалація, мобілізація населення і таке інше. Вже час, відповідно, подумати про економічне питання, про питання можливостей для певних олігархічних груп, які є теж дуже впливовими в Росії і, фактично, забезпечують можливість існування режиму Путіна. Зрозуміло, що той санкційний тиск, який є на сьогоднішній день, ті обмеження, які відчувають на собі конкретні персони ї їх бізнеси – це їм дуже не подобається. Для цього треба зробити перший крок назустріч світу, і питання України якраз є для нього досить зручним», – міркує Петренко.

Олег Саакян припускає, що загравання Путіна з Заходом має на меті роз’єднати консолідовану позицію західних країн.

Ц цілому це просто затягування часу для того, щоб роззброїти Захід, створити точки напруження

«Мені здається, що в цілому це просто затягування часу для того, щоб роззброїти Захід, створити точки напруження, коли частина еліти буде говорити про те, що потрібно домовлятись, а інша частина – навпаки, розуміючи всі ризики, виступати за більш жорсткий сценарій. Ось цей поділ на голубів миру та яструбів війни є абсолютно класичним для російської інформаційної та світоглядної війни», – зауважує політолог.

Для України, на його думку, важливо в цих умовах мати план, як діяти під час перемовин стосовно тимчасової перехідної адміністрації.

Військовий експерт Сергій Грабський натомість припускає, що заявам Путіна щодо миротворців на Донбасі можна вірити.

«Вже з офіційних кремлівських джерел була інформація, що Кремль буде згортати програму озброєння, і вони зможуть виділяти на збройні сили менше 3% свого ВВП починаючи з 2020 року. Це вже такий дзвіночок, який дає нам оптимістичні підстави говорити про те, що солідарна активність світової спільноти дається взнаки», – стверджує Грабський.

Водночас говорити про точну дату запровадження місії рано, зазначає він, хоч і не сумнівається, що така місія на Донбасі буде. Для України це, на переконання Грабського, хороші новини.

Вже присутність миротворчої місії на Донбасі є виключно виграшем України, тому що ми ліквідуємо остаточно так звану гостру стадію конфлікту

«Вже присутність миротворчої місії на Донбасі є виключно виграшем України, тому що ми ліквідуємо остаточно так звану гостру стадію конфлікту, під час якої гинуть наші хлопці. Це перше, по-друге: не забуваймо, що на території окупованого Донбасу перебувають наші громадяни, і введення миротворчої місії в будь-якому випадку полегшить їхній стан, і гуманітарний, і економічний», – аргументує він.

На думку військового експерта, з введенням миротворчої місії гостра фаза на Донбасі завершиться, і Україна зможе почати роботу над реінтеграцією східних областей.

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