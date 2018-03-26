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26 Березень 2018, Київ 14:34
Новини | Політика

СБУ розслідує порушене прокуратурою АРК провадження щодо Портнова за статтею «державна зрада» – Гітлянська

Тодішній президент України Віктор Янукович (ліворуч) і заступник голови Адміністрації президента Андрій Портнов. Крим, 2 серпня 2010 року

Служба безпеки України розпочала розслідування можливої причетності колишнього заступника голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Портнова до анексії Росією Криму у рамках кримінального провадження за статтею «державна зрада». Це Радіо Свобода підтвердила речниця спецслужби Олена Гітлянська.

За її словами, відповідне провадження порушила прокуратура Автономної Республіки Крим.

Раніше депутат Верховної Ради Андрій Левус повідомив про порушення кримінальної справи у відповідь на заяву громадської організації «Вільні люди». Як повідомив у наведеному Левусом документі заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Маяков, «прокуратурою АР Крим до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості у кримінальному провадженні… про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України (Державна зрада)». Прокуратура АРК вдалася до таких дій «за обставинами, викладеними у Вашому (представника громадської організації – ред.) повідомленні про вчинення кримінальних правопорушень».

Сам Андрій Портнов, який зазвичай оперативно відгукується на пов’язані і не пов’язані з ним події в Україні на сторінці у Facebook, наразі не відреагував на повідомлення про кримінальне провадження щодо нього. Портнов нині перебуває за межами України.

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