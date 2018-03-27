Прем’єр-міністр Австралії Малколм Тернбулл оголосив 27 березня про рішення вислати з країни двох російських дипломатів через справу про отруєнням у Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки. «Два російські дипломати, визначені як приховані співробітники розвідки, будуть вислані урядом Австралії за дії, які не відповідають їхньому статусу, відповідно до Віденської конвенції. Двом чиновникам буде наказано покинути Австралію протягом семи днів», – йдеться в заяві на сайті прем’єр-міністра. (Відео Reuters)