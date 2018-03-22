Вчені: щоб подолати рак, треба зрозуміти й атакувати його «психологію»

Незважаючи на значний розвиток технологій у 21-му столітті, боротьба з онкологічними захворюваннями все ще становить суттєвий виклик для вчених у всьому світі. Дослідження в цій сфері досягли значного успіху – від проведення операцій, які не так давно були єдиним методом лікування, до радіо- та хіміотерапії. Але останнім часом вчені пропонують дедалі більш революційні підходи до подолання хвороби.

«Серед найбільш обнадійливих нових методів лікування є ті, які націлені безпосередньо на функцію самої пухлини», – пояснює сайт Tech Crunch.

Серед найбільш обнадійливих нових методів лікування є ті, які націлені безпосередньо на функцію самої пухлини

Останнім часом з’являється дедалі більше нових методів лікування, серед яких, наприклад, терапевтичні віруси, використання наночастинок або збільшення здатності природної імунної системи організму атакувати ракові клітини.

«Нові методи лікування зупиняють зростання пухлин, концентруючи увагу саме на пригніченні біологічних процесів, які стимулюють їхнє зростання», – мовиться у статті.

Компанія Tradewind Bioscience вивчала онкологічні захворювання протягом багатьох років. Засновників компанії особливо цікавило, як саме білок EGFL6 впливає на зростання ракових клітин. На відміну від підходу багатьох інших дослідників, замість того, щоб атакувати безпосередньо саму ракову клітину, вчені намагалися вивчити та виправити корінь проблеми – те, завдяки чому ракові клітини ростуть та поширюються в тілі, мовиться в статті.

Замість того, щоб атакувати саму ракову клітину, вчені намагалися виправити корінь проблеми

Цей білок «регулює» стовбурові клітини, які відповідальні за зростання ракових пухлин – саме завдяки ньому такі клітини виживають та активно розповсюджуються в організмі.

Таким чином, розуміючи природу та «психологію» ракових клітин, вчені за допомогою антитіл сподіваються подолати захворювання. Розвиток такої терапії означає, «що пацієнти зможуть один раз отримати внутрішньовенне вливання антитіл, які зможуть пригнічувати вироблення ідентифікованого білка, а не зазнавати неймовірно токсичної хіміотерапії або проходити радіотерапію», – мовиться у статті.

Але перш ніж лікування спробує врятувати життя багатьох людей, компанії знадобиться сім-десять мільйонів доларів для того, щоб розпочати клінічні випробовування протягом наступних кількох років.

Інша група науковців також працює над нетрадиційним підходом до боротьби із онкологічними захворюваннями. Ультразвук вже давно використовують для діагностування різних видів хвороб. Та норвезька компанія Phoenix Solutions AS у партнерстві із Translational Genomics Research Institute мають на меті використати звукові хвилі для знищення ракових клітин. Про це повідомляє видання ScienceDaily.

Вчені мають на меті використати звукові хвилі для знищення ракових клітин

Метою науковців є проаналізувати ефективність технології, що називається Acoustic Cluster Therapy (акустична кластерна терапія) – «унікальний підхід до ракових клітин, який спрямовує доставку хіміотерапії, таким чином робить її більш ефективною та потенційно зменшує її токсичність», зазначає науковий журнал.

Така технологія має низку переваг, адже вона є «безболісною, неінвазивною, не вимагає використання голок, ін’єкцій або розрізів, і пацієнти не зазнають впливу іонізуючого випромінювання, що робить процедуру безпечнішою, ніж методи діагностики, такі, як рентген та комп’ютерна томографія».

Одним з інших нещодавніх успіхів у боротьбі з онкологічними захворюваннями стало те, що Австралія довела високу ефективність вакцинації у подоланні раку шийки матки. Починаючи з 2007 року, країна безкоштовно почала забезпечувати школярів вакциною проти папіломавірусу людини (HPV), який здебільшого є причиною раку цього типу.

Уряд почав пропонувати вакцину дівчатам від 12–13 років, а з 2013 року також і хлопцям. Дослідження довели, що у період з 2005 по 2015 роки кількість австралійських жінок віком від 18 до 24 років із папіломавірусом людини суттєво знизилася – з 22,7 до лише 1,1 відсотка, повідомляв сайт Futurism.

Іще одним проривом у сфері наномедицини, яка використовує молекулярні інструменти для діагностики та лікування хвороб, стало створення автономної системи ДНК-наноботів, здатної знищувати ракові пухлини. Нові мікророботи можуть самостійно знаходити пухлину та перекривати до неї постачання крові.

Запрограмовані наноботи – тобто пристрої чи не мікроскопічного розміру – переносять речовину для згортання крові – тромбін – до кровоносних судин. Як тільки нанобот досягає місцz призначення, «він надсилає тромбін прямо в серце ракової пухлини», мовилося в Futurism.