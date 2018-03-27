Молдова висилає трьох російських дипломатів

Міністерство закордонних справ Молдови повідомило, що держава оголосила персонами нон ґрата й висилає трьох дипломатів посольства Росії.

Згідно з рішенням російські дипломати мають покинути Молдову протягом семи днів.

У МЗС зазначили, що таким чином Кишинів висловлює солідарність з іншими державами, які також вислали російських дипломатів у відповідь на отруєння в британському Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії.

Рішення вислати російських дипломатів ухвалили понад 20 країн світу, зокрема й Україна.

Раніше Лондон вислав із Британії 23 російських дипломатів. Через контрсанкції Москви Росію покинули 23 співробітники британських дипломатичних установ.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною з серії «Новачок», яку розробили в Росії (СРСР). 66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.