Президент Молдови назвав «провокацією» рішення уряду країни вислати російських дипломатів

Президент Молдови Ігор Додон назвав «антиросійською провокацією» рішення уряду країни вислати трьох російських дипломатів через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері.

Він написав у Facebook, що Молдова не має зобов’язань перед Британією й іншими членами НАТО, щоб «вдаватися до подібних кроків із принципу блокової солідарності».

Додон зазначив, що в НАТО і ЄС є країни, які відмовилися висилати російських дипломатів.

«Удвічі абсурдно вчинення подібного кроку в цей час, після візиту до Молдови заступника міністра закордонних справ Росії Григорія Карасіна, у ході якого представники всіх гілок влади нашої країни висловилися за відновлення нормальних стосунків із Москвою», – заявив Додон.

27 березня Міністерство закордонних справ Молдови повідомило, що держава оголосила персонами нон ґрата й висилає трьох дипломатів посольства Росії.

Загалом до цього заходу вдалися уряди понад 20 країн. Зокрема, президент США Дональд Трамп розпорядився вислати 60 російських дипломатів і закрити російське консульство в Сієтлі. Аналогічні заходи, хоча і менш масштабні, ухвалили і країни Європи. Україна заявила, що видворить 13 російських дипломатів.

27 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що альянс висилає сімох представників російської місії.

Сергій Скрипаль та його дочка Юлія були госпіталізовані 4 березня. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 22 березня суддя Дейвід Вільямс, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові Скрипалів заявив, що може йтися про пошкодження мозку в обох через отруєння. Поліцейського, який теж постраждав від контакту з хімічною речовиною, уже виписали з лікарні.