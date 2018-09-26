Підозрюваний в отруєнні Скрипалів «Боширов» виявився полковником ГРУ Чепигою – розслідувачі

Підозрюваний в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії «Руслан Боширов» виявився полковником зовнішньої військової розвідки Росії (ГРУ) Анатолієм Чепигою, заявляють розслідувачі міжнародної групи Bellingcat та російського видання The Insider. Вони стверджують, що в грудні 2014 року президент Росії Володимир Путін присвоїв полковнику звання «Героя Росії».

За їхніми словами, Чепига народився у 1979 році в селі Миколаївка на кордоні з Китаєм. У 18 років він вступив у престижне Далекосхідне вище загальновійськове командне училище, яке закінчив із відзнакою.

Розслідувачі припускають, що Чепига отримав звання «Героя Росії» за причетність до збройного конфлікту в Україні – його підрозділ помічали біля українського кордону наприкінці 2014 року.

«Однак які саме подвиги здійснював цей «Герой Росії», поки неясно», – йдеться в розслідуванні.

Його автори стверджують, що шукали фото «Боширова» серед випускників військовий училищ, де співробітників військової розвідки готують для операцій за кордоном. За їхніми словами, вони знайшли світлину з чоловіком, схожим на «Боширова», серед випускників Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища 2001 – 2003 років. Ця фотографія була зроблена в Чечні.

«Хоча з цього фото складно зробити якісь висновки, воно стало додатковим приводом пошукати «Боширова» саме серед випускників ДВВКУ. Далі пошуку допоміг сайт самого училища, що опублікував список своїх випускників, які стали «Героями Росії». Один з них – Анатолій Чепига – за віком міг бути «Бошировим» і, судячи з інформації з відкритих джерел, служив в Чечні, як і людина на фотографії», – заявляють розслідувачі.

Вони стверджують, що його ім’я вдалося виявити в одній із баз даних, де адреа проживання Чепиги в Хабаровську у 2003 – 2005 роках збігалася з адресою військової частини, де дислокувалася 14 бригада спецназу ГРУ.

«Це також підвищувало ймовірність, що «Боширов» і Чепига – одна й та ж людина. Виписка із системи «Російський паспорт» 2014 року підтвердила цю гіпотезу», – додають розслідувачі.

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