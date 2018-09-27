У МЗС Росії називають «вкидом» нові дані про підозрюваного в отруєнні Скрипаля «Боширова»

Міністерство закордонних справ Росії називає «новим вкидом» оприлюднені розслідувачами дані про те, що підозрюваний в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії «Руслан Боширов» виявився полковником зовнішньої військової розвідки Росії (ГРУ) Анатолієм Чепігою.

«Новий вкид по Петрову і Боширову був здійснений відразу ж після виступу Т.Мей в Радбезі ООН на тему зброї масового знищення, в ході якого вона знову озвучила звинувачення на адресу Росії. Доказів немає – відповідно продовжують інформаційну кампанію, основне завдання якої відвернути увагу від головного питання: що сталося в Солсбері?», – написала речниця російського МЗС Марія Захарова у Facebook.

Про те, ким є «Руслан Боширов», напередодні повідомили розслідувачі міжнародної групи Bellingcat і російського видання The Insider. Вони стверджують, що в грудні 2014 року президент Росії Володимир Путін присвоїв полковнику Чепізі звання «Героя Росії».

Розслідувачі припускають, що Чепіга отримав звання за причетність до збройного конфлікту в Україні – його підрозділ помічали біля українського кордону наприкінці 2014 року.

5 вересня прокуратура Великої Британії назвала імена громадян Росії, підозрюваних в отруєнні нервово-паралітичною речовиною «Новачок» Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у Солсбері: це громадяни Росії Олександр Петров і Руслан Боширов.

Читайте також: Чому від «Новачка» немає протиотрути. Ексклюзивне інтерв'ю із розробником

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей стверджує, що вони є офіцерами російської військової розвідки. 13 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що названі Британією підозрювані насправді є цивільними.

Самі Петров і Боширов в інтерв’ю російському державному телеканалу іномовлення RT заявили, що є бізнесменами і їздили в Солсбері як туристи.