Видання «Фонтанка» знайшло кількох росіян, у яких номери закордонних паспортів подібні до документів Петрова та Боширова

Російське видання «Фонтанка» знайшло кількох росіян, у яких номери закордонних паспортів схожі на ті, що вказані в документах Олександра Петрова та Руслана Боширова, яких британська влада підозрює в отруєнні колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері в березні цього року.

За даними журналістів, мова йде про чоловіків з прізвищами Кримський, Андрєєв, Потьомкін та Поляков. Номери їхніх паспортів відрізняються лише кількома цифрами. Крім того, всі вони вказали своє місце проживання – Хорошевське шосе, 76-Б. За цією адресою в Москві розташована штаб-квартира Головного управління Генштабу (колишнього ГРУ – ред.) Міністерства оборони Росії.

Раніше російське видання The Insider та розслідувальна група Bellingcat припустили, що за номерами закордонних паспортів можна обчислити агентів російської військової розвідки. Як стверджує The Insider, номери їхніх закордонних паспортів практично ідентичні і відрізняються однією цифрою. До того ж, серії і номери закордонних паспортів Петрова і Боширова практично повністю збігаються з серією і номером одного із закордонних паспортів росіянина Едуарда Широкова (Шишмакова). Він, на думку влади Чорногорії, був організатором невдалого військового перевороту в цій країні в жовтні 2016 року.

«Судячи з усього, співробітники ГРУ і справді отримують паспорти особливої серії – а якщо це так, то будь-хто, отримавши доступ до бази паспортів, може виявити всіх співробітників Головного управління Генштабу», – пише The Insider.

Видання також підтверджує, що номер телефону, виявлений на копіях паспортних особистих справ Петрова і Боширова, належить Міноборони Росії, і цілком ймовірно, саме військовій розвідці.

Видання також стверджує з посиланням на джерела, що саме Петров і Боширов були тими росіянами, які, за повідомленнями, були затримані раніше в Нідерландах за підозрою в стеженні за швейцарською хімічною лабораторією в Шпіці і спробі злому її комп’ютерної мережі.

Раніше The Insider і Bellingcat опублікували документи, як стверджується, з системи «Російський паспорт», з аналізу яких видно причетність Петрова і Боширова до російських спецслужб. Самі Петров і Боширов в інтерв’ю російському державному телеканалу іномовлення RT заявили, що є бізнесменами і їздили в Солсбері як туристи.