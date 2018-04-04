Лондон: участь Росії в розслідуванні справи Скрипаля – «збочення»

Пропозиція Росії про спільне розслідування отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у Великій Британії є «збоченням», заявила британська делегація в Організації із заборони хімічної зброї в Гаазі на екстреній нараді, скликаній на вимогу Москви.

Росія ініціювала засідання, щоб протистояти звинуваченням Великої Британії в тому, що саме Москва стоїть за отруєнням Скрипалів у британському Солсбері.

Британська делегація заявила, що прохання Москви є «диверсійної тактикою і ще більшою дезінформацією, спрямованою на те, щоб піти від питань, на які повинна відповісти російська влада».

Вчені з британської лабораторії із дослідження біологічної й хімічної зброї в Портон-Дауні дійшли висновку, що токсин відноситься до категорії нервово-паралітичних речовин радянського часу під назвою «Новачок». Вони не назвали країну походження речовини, заявивши, що це не було їхнім завданням.

Директор лабораторії в Портон-Даун Гері Ейткенхед в інтерв’ю Sky News зазначив, що для виготовлення такої речовини потрібні «вкрай складні методи», доступні, цілком ймовірно, тільки державним структурам.

Представники Євросоюзу заявили, що Росія повинна співпрацювати з розслідуванням ОЗХЗ, розпочатим у зв’язку з отруєнням колишнього полковника ГРУ в Солсбері. «Вкрай важливо, щоб Російська Федерація відповіла на законні питання британського уряду, почала співпрацювати з Секретаріатом ОЗХЗ і забезпечила повне розкриття інформації ОЗХЗ», – йдеться в заяві.

Москва заперечує будь-яку причетність до нападу і звинувачує Лондон в тому, що він нагнітає антиросійську істерію. ОЗХЗ, яка контролює дотримання Конвенції з хімічної зброї 1997 року, взяла зразки з місця отруєння в Солсбері і, як очікується, представить результати тестування в двох визначених лабораторіях на наступному тижні.

Представник Росії в ОЗХЗ сказав, що якщо Москві не вдасться взяти участь в аналізі зразків токсинів із Солсбері, вона не визнаватиме результати розслідування.

Британський уряд раніше звинуватив Росію в спробі отруєння Скрипаля, посилаючись на те, що в Росії колишні подвійні агенти вважаються «ціллю» для замахів і вказуючи в зв’язку з цим на отруєння полонієм Олександра Литвиненка в Лондоні в 2006 році.

Сергій Скрипаль є колишнім офіцером російської військової розвідки, якого судили в Росії за шпигунство. Його разом із дочкою Юлією виявили 4 березня непритомними на лавці в парку в Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною з серії «Новачок», яку розробили в Росії (СРСР).

Британія звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів.

Згодом до вислання дипломатів або відкликання з Росії послів вдалися понад 30 країн, які таким чином висловили солідарність із Лондоном. У зв’язку з «справою Скрипаля» вислали понад 150 російських дипломатів. Москва відповіла дзеркальними заходами.