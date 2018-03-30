Росія оголосила про вислання дипломатів 23 країн

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про «дзеркальні заходи» щодо 23 держав, які вислали російських дипломатів у відповідь на отруєння у Великій Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії.

Представники дипмісій Албанії, Німеччини, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Македонії, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Румунії, України, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції та Естонії повинні залишити Росію до 7 квітня.

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30 березня керівників дипмісій викликали до російського МЗС. «Їм вручили ноти протесту і заявили, що у відповідь на необґрунтовані вимоги зазначених держав про висилку російських дипломатичних співробітників… російська сторона оголошує «persona non grata» відповідну кількість співробітників дипустанов цих країн в Російській Федерації», – йдеться в заяві.

У МЗС Росії додали, що схожі заходи можуть ухвалити і щодо дипломатів із Бельгії, Угорщини, Грузії і Чорногорії, які «в останній момент» долучилися до вислання російських диппрацівників.

Раніше російська влада вже оголосила про висилання 60 американських дипломатів і закриття генерального консульства США в Санкт-Петербурзі у відповідь на дії Вашингтона. Від Великої Британії Кремль зажадав вирівняти чисельність співробітників британських дипмісій в Росії і російських у Лондоні.

Щонайменше 28 країн вирішили вислати загалом понад 150 російських дипломатів у відповідь на отруєння 4 березня нервово-паралітичною речовиною колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки у британському Солсбері. Лондон і його союзники звинуватили Москву в отруєнні, але Кремль неодноразово заперечував причетність Росії.​

США вислали 60, Велика Британія – 23, Україна – 13 російських дипломатів. Решта країн, що висловили таким чином солідарність із Лондоном, обмежилися висилкою від одного до чотирьох дипломатів.

Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною в британському Солсбері. Лондон звинуватив Москву в замаху на Скрипаля і вислав 23 російських дипломатів. Росія у відповідь вислала 23 співробітників британської дипмісії з закрила Британську раду.

Москва усі звинувачення у справі Скрипаля на свою адресу відкидає.