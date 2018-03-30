Росія вимагає від Британії зрівняти чисельність дипмісій у Москві і Лондоні

Міністерство закордонних справ Росії 30 березня оголосило заходи у відповідь «у зв’язку з недружніми діями в Великої Британії». Москва вимагає від Лондона зрівняти чисельність співробітників британських дипмісій в Росії і російських у Британії.

Великій Британії дали на це місяць. Про те, якої кількості дипломатів торкнуться заходи, наразі невідомо.

У МЗС Росії заявили, що 30 березня викликали британського посла, щоб вручити йому ноту протесту проти «провокаційних і необґрунтованих дій Британії», яка звинуватила Росію у застосуванні нервово-паралітичної речовини на британській території, спровокувавши дипломатичні суперечки між Москвою і країнами Заходу.

Міністерство закордонних справ Росії 30 березня викликало послів й інших країн, які вислали російських дипломатів через отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у Великій Британії.

«Послам будуть вручені ноти протесту і оголошено про заходи у відповідь російської сторони», – йдеться в повідомленні відомства.

Напередодні про дзеркальні заходи щодо країн, що видворили російських дипломатичних співробітників, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він, зокрема, оголосив, що Росія закриває генеральне консульство США в Санкт-Петербурзі.

Згідно з повідомленням МЗС Росії, дипломати мають залишити територію Росії до 5 квітня 2018 року.

Щонайменше 28 країн вирішили вислати загалом понад 150 російських дипломатів у відповідь на отруєння 4 березня нервово-паралітичною речовиною колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки у британському Солсбері. Лондон і його союзники звинуватили Москву в отруєнні, але Кремль неодноразово заперечував причетність Росії.​

США вислали 60, Велика Британія – 23, Україна – 13 російських дипломатів. Решта країн, що висловили таким чином солідарність із Лондоном, обмежилися висилкою від одного до чотирьох дипломатів.

Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною в британському Солсбері. Лондон звинуватив Москву в замаху на Скрипаля і вислав 23 російських дипломатів. Росія у відповідь вислала 23 співробітників британської дипмісії з закрила Британську раду.

Москва усі звинувачення у справі Скрипаля на свою адресу відкидає.