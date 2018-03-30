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30 Березень 2018, Київ 16:45
Новини | Міжнародні

МЗС Росії викликало послів країн, що вислали російських дипломатів

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров напередодні заявив про дзеркальні заходи щодо країн, що видворили російських дипломатичних співробітників

Міністерство закордонних справ Росії 30 березня викликало послів країн, які вислали російських дипломатів через отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у Великій Британії.

«Послам будуть вручені ноти протесту і оголошено про заходи у відповідь російської сторони», – йдеться в повідомленні відомства.

Напередодні про дзеркальні заходи щодо країн, що видворили російських дипломатичних співробітників, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він, зокрема, оголосив, що Росія закриває генеральне консульство США в Санкт-Петербурзі.

Згідно з повідомленням МЗС Росії, дипломати мають залишити територію Росії до 5 квітня 2018 року.

Щонайменше 28 країн вирішили вислати загалом понад 150 російських дипломатів у відповідь на отруєння 4 березня нервово-паралітичною речовиною колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки у британському Солсбері. Лондон і його союзники звинуватили Москву в отруєнні, але Кремль неодноразово заперечував причетність Росії.​

США вислали 60, Велика Британія – 23, Україна – 13 російських дипломатів. Решта країн, що висловили таким чином солідарність із Лондоном, обмежилися висилкою від одного до чотирьох дипломатів.

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