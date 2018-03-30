МЗС Росії викликало послів країн, що вислали російських дипломатів

Міністерство закордонних справ Росії 30 березня викликало послів країн, які вислали російських дипломатів через отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у Великій Британії.

«Послам будуть вручені ноти протесту і оголошено про заходи у відповідь російської сторони», – йдеться в повідомленні відомства.

Напередодні про дзеркальні заходи щодо країн, що видворили російських дипломатичних співробітників, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він, зокрема, оголосив, що Росія закриває генеральне консульство США в Санкт-Петербурзі.

Згідно з повідомленням МЗС Росії, дипломати мають залишити територію Росії до 5 квітня 2018 року.

Щонайменше 28 країн вирішили вислати загалом понад 150 російських дипломатів у відповідь на отруєння 4 березня нервово-паралітичною речовиною колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки у британському Солсбері. Лондон і його союзники звинуватили Москву в отруєнні, але Кремль неодноразово заперечував причетність Росії.​

США вислали 60, Велика Британія – 23, Україна – 13 російських дипломатів. Решта країн, що висловили таким чином солідарність із Лондоном, обмежилися висилкою від одного до чотирьох дипломатів.