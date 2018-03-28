Поліція: на вхідних дверях до будинку Скрипаля виявлена найвища концентрація нервового агента

На вхідних дверях до будинку колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в британському Солсбері станом на зараз виявлена «найвища концентрація нервового агента», яким отруїлися він та його дочка Юлія, повідомила поліція Великої Британії.

«У цей момент нашого розслідування ми вважаємо, що перший контакт Скрипалів із нервовим агентом трапився біля вхідних дверей. Тому ми зосереджуємо більшу частину наших зусиль на будинку та його околицях», – заявив cтарший національний координатор у питаннях боротьби з тероризмом Дін Хейдон.

Він додав, що сліди нервового агента були знайдені й в інших місцях, але в меншій концентрації.

За словами Хейдона, справу розслідують близько 250 детективів. Поліцейський зазначив, що вони продовжують переглядати понад п’ять тисяч годин відео з камер спостереження та вивчати більше ніж 1 350 зібраних речових доказів. Правоохоронці визначили понад 500 свідків та отримали сотні заяв.

Сергій Скрипаль та його дочка Юлія були госпіталізовані 4 березня. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 22 березня суддя Дейвід Вільямс, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові Скрипалів заявив, що може йтися про пошкодження мозку в обох через отруєння. Поліцейського, який теж постраждав від контакту з хімічною речовиною, уже виписали з лікарні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила в отруєнні Росію, однак Москва заявляє про свою непричетність до інциденту.

У відповідь на отруєння щонайменше 28 країн вирішили вислати російських дипломатів.