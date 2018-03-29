Британські лікарі: стан дочки Скрипаля «швидко поліпшується»

Дочка колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля Юлія, яка разом із батьком була отруєна нервово-паралітичною речовиною у британському Солсбері, більше не перебуває у критичному стані, повідомляють лікарі.

Як заявила директор лікарні, де перебувають Скрипалі, Юлія «добре відреагувала на лікування, але продовжує отримувати кваліфіковану клінічну допомогу 24 години на добу», її стан «швидко поліпшується».

Водночас, за даними лікарів, стан Скрипаля – критичний, але стабільний.

Сергій Скрипаль та його дочка Юлія перебували у комі, відколи були госпіталізовані 4 березня у британському Солсбері. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок».

Раніше в поліції Великої Британії заявили, що найвища концентрація нервово-паралітичного речовини була виявлена на вхідних дверях будинку Скрипаля в Солсбері. Москва причетність до отруєння заперечує.

У рамках розслідування «справи Скрипаля» понад 20 країн вже вислали більше ніж 150 російських дипломатів.