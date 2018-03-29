Росія закриває консульство США в Петербурзі й висилає дипломатів – Лавров

Росія оголошує про закриття генерального консульства США в Санкт-Петербурзі й висилає стільки ж дипломатів, скільки раніше вислали Сполучені Штати та інші країни, що висловили солідарність із Великою Британією. Про це 29 березня оголосив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

«Буквально в ці хвилини посол США Гантсман запрошений до нашого міністерства, де мій заступник Сергій Рябков викладає йому зміст цих заходів щодо США, вони включають висилку аналогічної кількості дипломатів і вони включають наше рішення відкликати згоду на функціонування генерального консульства США в Санкт-Петербурзі», – заявив Лавров.

Згідно з повідомленням МЗС Росії, ці дипломати мають залишити територію Росії до 5 квітня 2018 року.

Щонайменше 28 країн вирішили вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння 4 березня нервово-паралітичною речовиною колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки у британському Солсбері. Лондон і його союзники звинуватили Москву в отруєнні, але Кремль неодноразово заперечував причетність Росії.​

США вислали 60, Велика Британія – 23, Україна – 13 російських дипломатів. Решта країн, що висловили таким чином солідарність із Лондоном, обмежилися висилкою від одного до чотирьох дипломатів.