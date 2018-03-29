Ще 3 країни реагують на «справу Скрипаля» викликом для консультацій своїх послів у Росії

Словаччина приєдналися до об’єднаного фронту Заходу проти Москви у зв’язку з отруєнням у Великій Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки. Міністр закордонних справ країни Мирослав Лайчак 28 березня повідомив, що країна викликає свого посла у Росії. Лайчак назвав цей крок «серйозним», оскільки Словаччина упродовж чверті століття жодного разу не викликала російського посла.

Аналогічне рішення ухвалили у середу Люксембург та Мальта. Всі три країни вирішили не висилати послів зі своїх країн, але провести з ними «політичні консультації».

Водночас міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайссль 28 березня повідомила телеканалу ORF-2, що Відень не буде, ані висилати російських дипломатів, ні викликати свого посла в Росії. Але вона додала, що Австрія підтримує рішення ЄС з цього приводу, висловивши солідарність з Великобританією.

Постійний представник Росії в ОБСЄ 28 березня заявив, що масова висилка російських дипломатів західними країнами створила «небезпечний прецедент колективного покарання нації, вина якої не доведена».

Вже щонайменше 28 країн вирішили вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння 4 березня нервово-паралітичною речовиною колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки у британському Солсбері. Лондон і його союзники звинуватили Москву в отруєнні, але Кремль неодноразово заперечував причетність Росії.