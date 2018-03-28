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28 Березень 2018, Київ 18:24
Новини | Міжнародні

Мальта відкликає посла країни в Росії «для консультацій» через отруєння Скрипаля

Місце отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, Солсбері, Велика Британія

Мальта відкликає посла країни в Росії «для політичних консультацій», повідомила прес-служба мальтійського уряду в Twitter.

Влада Мальти повідомила, що рішення пов’язане з отруєнням у британському Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

«Мальта повністю солідарна з Великою Британією перед обличчям серйозного виклику для нашої безпеки», – заявили в Мальті.

Щонайменше 28 країн вирішили вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння 4 березня нервово-паралітичною речовиною колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки у британському Солсбері. Уряди деяких країн, зокрема, Австрії, Словаччини, Греції відмовилися від таких заходів, хоча і засудили отруєння.

Лондон і його союзники звинуватили Москву в отруєнні, але Кремль неодноразово заперечував причетність Росії.

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