Мальта відкликає посла країни в Росії «для консультацій» через отруєння Скрипаля

Мальта відкликає посла країни в Росії «для політичних консультацій», повідомила прес-служба мальтійського уряду в Twitter.

Влада Мальти повідомила, що рішення пов’язане з отруєнням у британському Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

«Мальта повністю солідарна з Великою Британією перед обличчям серйозного виклику для нашої безпеки», – заявили в Мальті.

Щонайменше 28 країн вирішили вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння 4 березня нервово-паралітичною речовиною колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки у британському Солсбері. Уряди деяких країн, зокрема, Австрії, Словаччини, Греції відмовилися від таких заходів, хоча і засудили отруєння.

Лондон і його союзники звинуватили Москву в отруєнні, але Кремль неодноразово заперечував причетність Росії.