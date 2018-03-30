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30 Березень 2018, Київ 18:17
Новини | Політика

Клімкін назвав «нонсенсом» реакцію Росії на висилку дипломатів

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав позбавленою сенсу реакцію Росії на спільне рішення десятків держав про висилку російських дипломатів.

«Дзеркальна» реакція Росії з висилкою наших дипломатів – це нонсенс. Ми ж не намагалися когось отруїти в Солсбері. Це зробила Росія і отримала відсіч всього цивілізованого світу. У нас є кому подбати про громадян України в РФ. Працюємо далі», – написав Клімкін у мережі Twitter.

Міністерство закордонних справ Росії 30 березня викликало послів країн, які вислали російських дипломатів через отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у Великій Британії.

«Послам будуть вручені ноти протесту і оголошено про заходи у відповідь російської сторони», – йдеться в повідомленні відомства.

Напередодні про дзеркальні заходи щодо країн, що видворили російських дипломатичних співробітників, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він, зокрема, оголосив, що Росія закриває генеральне консульство США в Санкт-Петербурзі.

Згідно з повідомленням МЗС Росії, дипломати мають залишити територію Росії до 5 квітня 2018 року.

Щонайменше 28 країн вирішили вислати загалом понад 150 російських дипломатів у відповідь на отруєння 4 березня нервово-паралітичною речовиною колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки у британському Солсбері. Лондон і його союзники звинуватили Москву в отруєнні, але Кремль неодноразово заперечував причетність Росії.

США вислали 60, Велика Британія – 23, Україна – 13 російських дипломатів. Решта країн, що висловили таким чином солідарність із Лондоном, обмежилися висилкою від одного до чотирьох дипломатів.

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